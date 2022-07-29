Российская премьера произведения Ивана Вышнеградского «День Бытия» в исполнении Персимфанса состоится в Суздале!

6 и 7 августа МИРА Центр проведет 11 по счету лабораторию-фестиваль «Человек Мира». Тема этого года «День Бытия»: исследование человека в разных эпохах, временах и культурах.

Участниками лаборатории станут музыканты Петр Айду и Ася Соршнева, режиссеры Юрий Квятковский, Федор Елютин, Женя Громова, Денис Азаров и Дима Мышкин, а также основатель и идейный вдохновитель лаборатории «Человек Мира» художник Андрей Попов.

Вместе с другими художниками, актерами и музыкантами они приедут в Суздаль и пять дней будут придумывать масштабный перформанс, состоящий из спектаклей и музыкальных номеров. Эти представления зрители смогут увидеть 6 и 7 августа. Все спектакли, созданные в рамках лаборатории, исполняются только один раз.

Центральным событием «Человека Мира» станет российская премьера произведения Ивана Вышнеградского «День Бытия». Его исполнит Персимфанс — оркестр без дирижера, союз музыкантов, художников и исследователей, объединенных идеей исполнения симфонической музыки вне застывших форм привычного оркестра.

Сто музыкантов и несколько десятков человек в хоре исполнят «День Бытия» на закате в полях Суздаля, между двумя монастырями. Концерт пройдет 6 августа в 19:00.

Произведение «День Бытия» написано в 1916–1917 годах на собственный текст как выпускное сочинение Ивана Вышнеградского в Петроградской консерватории после пережитого им мистического духовного опыта. Это сочинение стало творческим и жизненным кредо композитора, его исповедью и opus magnum, определило весь последующий творческий путь. С годами трепетное отношение Вышнеградского к своему детищу все более возрастало: «Я есть «День Бытия», и «День Бытия» есть я. Это равным образом относится ко всему человечеству. Такая идентификация всего со всем, переживаемая непосредственно, идентична смыслу космического сознания».

Цитата из «Дня Бытия» «Я есмь жизнь! Я есмь Всё и Ничто!» выгравирована на надгробии композитора.

Подробнее о фестивале «Человек мира» можно узнать на сайте МИРА Центр. Там же 4-5 августа появится подробное расписание лаборатории.

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