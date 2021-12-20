Российская участница о «Детском Евровидении–2021»: «Несмотря на проблемы со здоровьем, я выложилась на полную»

В столице Франции завершился 19-ый Международный песенный конкурс «Детское Евровидение-2021». Участница от России 12-летняя Таня Меженцева заняла в финале седьмое место с песней Mon Ami. Больше всего номер нашей участницы оценили жюри в Казахстане и Сербии — от каждой из этих двух стран российская участница получила максимальную оценку — 12 баллов.

В этот день на сцену концертного зала La Seine Musicale в Париже вышли представители 19 стран. «Я чувствовала большую ответственность в финале конкурса — ведь я представляла нашу большую страну, — призналась Таня. — Конечно, я волновалась. Но у нас всё получилось, потому что мы с моей командой много работали над моим номером. Несмотря на проблемы со здоровьем, я выложилась на полную».

Напомним, что юная артистка простыла в самолете по пути в Париж. У нее воспалились голосовые связки и потребовалась помощь отоларингологов и фониатров, чтобы Таня достойно выступила в финале.

«Я благодарна своей большой дружной команде. И спасибо всем организаторам «Детского Евровидения» за возможность участвовать в этом замечательном конкурсе и за знакомство с самыми талантливыми ребятами. А еще благодарна всем, кто был со мной в эти дни рядом, поддерживал меня и болел за мою песню! После конкурса я улетаю со своей семьей и собакой Алисой на отдых. Нужно восстановить силы, чтобы продолжить работу над моим первым альбомом».

Национальный финал «Детского Евровидения–2021» в России и подготовку участника к международному конкурсу проводила Академия Игоря Крутого при поддержке федерального общедоступного семейного телеканала «Карусель», которые являются официальными организаторами национального отбора конкурса «Детское Евровидение» в России.

В России прямую трансляцию «Детского Евровидения–2021» из Парижа вел федеральный общедоступный семейный телеканал «Карусель».

Филипп Киркоров:

— Самая неблагодарная миссия — оценивать детей. Это сложно, потому что надо быть абсолютно объективным. На «Детском Евровидении» оценивают прежде всего песню, а также талант и харизму артиста. Я болел за нашу Танюшу Меженцеву – за ее потрясающую заводную песню, которую написал Алекс Давиа, и за потрясающий номер, который подготовила наша dream team: Илиас Кокотос, Димитрис Контопулос, Фокас Евагелинос в партнерстве с Академией Игоря Крутого и Алексеем Голубевым. У Тани замечательная команда и мощная группа поддержки. А ещё мне очень понравилась представительница Армении.

Манижа:

— Лично я голосовала за тех детей, которые понимают, про что они поют. И поют от чистого сердца. Наша участница Таня Меженцева очень талантливая девочка. Я видела ее номер на отборочном туре Национального финала. Она очень артистичная. Ее песня Mon Ami запоминается. Я верю в успех Тани не зависимо от результата на «Детском Евровидении».

Ray! (Лида Чистякова):

— Я судила детей по энергии. На мой взгляд, чтобы стать успешным вокалистом, важны в первую очередь харизма и эмоция.

Напомним, что в финале конкурса в Париже, приняли участие молодые артисты из 19 стран: России, Армении, Албании, Азербайджана, Болгарии, Франции, Грузии, Германии, Ирландии, Италии, Казахстана, Мальты, Нидерландов, Северной Македонии, Сербии, Португалии, Испании, Украины и Польши.

В «Детском Евровидении» участвуют дети от 9 до 14 лет. Это музыкальный конкурс, где профессиональное и зрительское жюри прежде всего оценивают саму песню, с которой выступает участник. Исполнитель должен быть композитором и автором текста песни или принимать участие в написании музыки и слов.

Конкурс в этом году выиграла исполнительница из Армении Малена с песней Qami, qami.

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.