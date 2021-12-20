«Рождество в джазовых тонах». Детский музыкальный театр имени Наталии Сац приглашает

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В декабрьский вечер 24 числа, накануне Рождества, в Театре имени Наталии Сац будет исполнен совершенно особенный концерт.

Рождество в джазовых тонах

Представьте себе Большое фойе, свет приглушен, огромные витражные фонари таинственно мерцают, тут и там расположились музыканты оркестра и артисты хора, а между ними — за столиками с праздничным угощением, — зрители-слушатели. На расстоянии вытянутой руки от музыкантов они окажутся в потоке джаза и блюза, любимых номеров из мюзиклов и рождественских шлягеров классической музыки, в самом сердце настоящего волшебного праздника, в эпицентре предновогоднего театрального чуда.

Создают этот удивительный вечер, на котором прозвучат произведения Дюка Эллингтона, Генри Николы Манчини, Курта Вайля, Эндрю Ллойда Вебера, спиричуэлсы и другие рождественских по духу хоровые и оркестровые произведения, дирижер Евгений Бражник и хормейстер Вера Давыдова, которые вместе с режиссером Валерием Меркуловым и артистами хора и оркестра Театра имени Наталии Сац сделают его поистине незабываемым.

Начало в 19:00.

Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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