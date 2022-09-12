Российские бренды стали поддерживать молодых артистов

Kris Kilar – молодая исполнительница, за спиной которой выступления на таких крупных мероприятиях, как «Нашествие», «SOUTH by SOUTHWEST» (Остин, Техас), шоу «Голос» в Германии, фестиваль “Улетай”, а также сольный концерт в Los Angeles. Но артистка приняла решение оставить свои планы на большую карьеру в США, ведь никто не может лучше понять твои переживания и эмоции, как жители твоей страны.

9 сентября состоялась премьера нового трека Kris Kilar – «Космос». Впервые эта песня прозвучала 10 сентября на большой сцене Дня города Москвы.

«…когда ты смотришь в небо и ждёшь, пока упадёт звезда, чтоб загадать желание, понимаешь, что самое важное уже произошло в твоём сердце…», — рассказывает о новом сингле певица.

На сцене на Тверской Kris выступила в образе от российского бренда одежды «Hearts of 4 ». Они уже более 10 лет представлены на рынке. Все изделия отшиваются исключительно в России, над каждой деталью трудятся отечественные специалисты, прорабатывают все составляющие изделия. «У нас очень хорошее качество, это не фабричное производство, это ручная сборка курток, это отбор материалов лично мной» — говорит владелица бренда Анна.

Большинство российских звезд уже обзавелись фирменными нарядами, а такие артисты, как певица Ханна, Полина Гагарина и Элина Камирен — являются постоянным покупателем магазина. Но несмотря на это, производители бренда продолжают поддерживать молодых исполнителей в это непростое для индустрии время. «Я считаю, что очень классно, что в настоящее время бренды и артисты начали сотрудничать вместе», — комментирует Kris.

«Мне очень нравятся российские дизайнеры. Я за ними слежу, очень часто поддерживаю, покупаю одежду, потому что они очень крутые. И здорово, что можно на дне города продемонстрировать такой союз — российский артист и российский бренд. Очень здорово, что сейчас, в такое непростое время люди объединяются как никогда, тем самым демонстрируя сплоченность», — пишет певица Kris Kilar.

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