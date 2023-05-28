Российские фильмы, сериалы и анимацию представят во Вьетнаме

РОСКИНО организует участие российских компаний в международном кинорынке Telefilm Vietnam: впервые в офлайн-формате будет представлено 18 компаний

С 8 по 10 июня в Хошимине (Вьетнам) пройдет международный кинорынок Telefilm Vietnam. Российская киноиндустрия будет представлена на объединенном стенде Russian Content Worldwide, организованном компанией РОСКИНО: 18 компаний презентуют международным покупателям контента более 80 проектов – фильмы, сериалы, анимацию. В числе новинок – «Вызов», первый художественный фильм, снятый в космосе; новая приключенческая драма «Чужая»; сериал «Балет» про закулисье театральной жизни; мультсериал для подростков «Супергерои.ру», полнометражный анимационный фильм «Чинк: Хвостатый детектив», сериал «Шаляпин», остросюжетный триллер «Кентавр» и многие другие.

В кинорынке Telefilm Vietnam 2023 примут участие покупатели контента из Вьетнама, Южной Кореи, Малайзии, Сингапура, Таиланда, Филиппин, Китая и других стран.

Врио генерального директора РОСКИНО Екатерина Наумова: «В прошлом году российская киноиндустрия впервые была комплексно представлена на рынке Telefilm Vietnam, но российские участники участвовали, в основном, в онлайн-формате; это было первое знакомство с рынком. Международные покупатели активно интересовалиcь российскими анимационными проектами, документальным кино, боевиками и комедиями, а также покупкой форматных прав на российские сериалы. В этом году для более эффективного использования возможностей кинорынка и выстраивания сотрудничества с локальными ТВ-каналами, VOD-платформами и дистрибьюторами мы организуем масштабное офлайн-присутствие российских производителей контента. Такой формат позволит им лично встретиться с потенциальными партнерами, усилить взаимодействие с зарубежными коллегами, с которыми диалог осуществлялся в онлайн-режиме. Российские компании представят много сериального и анимационного контента, а также масштабные художественные фильмы разных жанров. Мы надеемся, что в этом году спрос на проекты из России будет гораздо шире».

ФИЛЬМЫ И СЕРИАЛЫ

Более двадцати художественных фильмов представят во Вьетнаме российские компании. Основной акцент участники сделали на драмы и зрелищный экшн. В числе картин, трейлеры которых международные покупатели контента увидят в рамках специальной презентации, организованной РОСКИНО: «Вызов» от компании «Централ Партнершип», который уже вошел в топ-50 самых кассовых фильмов мира в 2023 году; новый триллер «Кентавр» с одним из самых востребованных молодых российских актеров Юрой Борисовым (ГК «Планета Информ»); спортивная драма о футболе «Одиннадцать молчаливых мужчин» («Пиманов и Партнеры»).

Также на рынке будут представлены: приключенческая драма «Чужая», основанная на реальных событиях, про женщину, заблудившуюся в тайге и примкнувшую к сибирским кочевникам (ГК «Планета Информ»); остросюжетные триллеры «По-мужски» и «Кто там?» от «Централ Партнершип» и другие. Кроме того, в пакете российских компаний есть и картины в жанре sci-fi («Обратимая реальность» от «Арт Пикчерс Дистрибьюшн»).

Азиатские дистрибьюторы смогут ознакомиться с картинами режиссеров – дебютантов от компании «Стелла Релиз» и продюсерского центра «ВГИК-Дебют». В рамках шоукейса будет представлена любовная драма «Ласточка» Малики Мухамеджан – история любви казахской девушки и французского фотографа-путешественника. Также в каталоге «Стелла Релиз» – молодежные драмы «Ада» Станислава Светлова и «Тайное влечение» Стаси Венковой, премьера которых состоялась на 45-ом Московском международном кинофестивале, и драма про приму-балерину Мариинского театра «Времена года» – режиссерский дебют чемпиона мира по фигурному катанию и бронзового призера Олимпийских игр 2010 года Максима Шабалина.

Широко будет представлен сериальный контент от российских компаний: всего 35 проектов разных жанров. В числе комедий: хиты от онлайн-кинотеатра START «Ева, рожай!», антиутопия «Два холма», «Сестры»; сериал Happy End от «Арт Пикчерс Дистрибьюшн», «Почка» и «Сергий против нечисти» от KION; «Секреты семейной жизни» и «Алиби» от Продюсерской компании «Среда»; «За первого встречного» от кинокомпании «Русское».

Исторический жанр представлен такими проектами, как масштабная приключенческая драма «Елизавета» и биографическая драма «Шаляпин» (холдинг ВГТРК); исторический детектив «Безсоновъ» и драма «Дина и Доберман» (НТВ), «Союз Спасения. Время гнева» (KION), биографические драмы «Маргарита Назарова» («Один-Медиа») и «Жуков» («Пиманов и Партнеры»).

В пакете российских производителей контента – много сильных драматических сериалов, которые завоевали популярность среди аудитории. Так, на рынке во Вьетнаме международные представители увидят драмы «Нулевой пациент» (Продюсерская компания «Среда»), «Пассажиры. Последняя любовь на земле» (онлайн-кинотеатр START), спортивная драма «Домашнее поле» («Арт Пикчерс Дистрибьюшн»), «Обитель» (ВГТРК), второй сезон сериала «Гадалка» (Один-Медиа). Среди новинок – драма с Равшаной Курковой «Жестокий мир мужчин» от кинокомпании «Русское» и «Балет» от «Арт Пикчерс Дистрибьюшн» с известным хореографом Аллой Сигаловой в главной роли.

Документальный контент из России также востребован в Азии, поэтому на кинорынках российские участники активно презентуют свои документальные проекты. В их число входят и фильмы на экологическую тематику («Невидимая надежда» от «Один-Медиа»), исторические («Неизвестный Кремль. Истории, легенды, факты» и «Кремль-9. Июнь 41-го. Без грифа секретно» от «Пиманов и Партнеры»), на тему природы и путешествий («Верхняя точка» от ВГТРК, «Великий Северный путь» и «Охотники за глубиной» от «Один-Медиа») и другие.

АНИМАЦИЯ

Традиционно сильно на кинорынках выступают российские производители анимации. Шесть анимационные компаний представят на рынке Telefilm Vietnam 25 проектов.

На специальной презентации, организованной РОСКИНО, международные покупатели контента увидят ряд новинок. Это мультсериал для подростков «Супергерои.ру» (студия «Воронеж»), победитель конкурса социально значимого контента, который проводил Институт развития интернета в рамках национального проекта «Культура», и полнометражный анимационный фильм «Чинк: Хвостатый детектив» от киностудии «Союзмультфильм»: этот проект недавно вышел в международный прокат, картину покажут на Ближнем Востоке, в Турции, на Кипре, в Сербии, Хорватии, Македонии и Болгарии.

Также в презентацию войдет мультсериал «Фиксики» от ГК «РИКИ». В прошлом году проекты компании «Малышарики», «Смешарики» и «ПинКод» стали доступны на вьетнамском языке на FTP Play, на рынке в этом году ГК «Рики» планирует вести переговоры о продаже новых сезонов проекта «Фиксики», чьи герои хорошо знакомы юным зрителям в странах Азии.

Помимо этого, международные представители увидят в рамках шоукейса проекты: «Геройчики» от медиахолдинга «Цифровое телевидение, «Команда МАТЧ» от компании «ЯРКО» и полнометражный мультфильм «Белка и Стрелка: Карибская тайна» от «КиноАтис».

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