В Калуге завершили съёмки фильма «Наличник»

В Калуге завершили съёмки короткометражного игрового фильма «Наличник». Это учебная работа студента режиссёрского факультета ВГИКа (мастерская Андрея Эшпая) Никиты Сорокина. Продюсерский центр «Калугафильм» оказал организационную помощь в съёмках.

Никита Сорокин - уроженец Калуги. Идея фильма «Наличник» пришла к нему уже довольно давно. Как-то раз он шёл по Тульской улице и увидел сгоревший дом с уцелевшими наличниками. Режиссёрская фантазия тут же заработала и родилась интересная, оригинальная история, которая теперь воплощается в кино.

Главную роль в фильме сыграл заслуженный артист России, актёр Калужского драматического театра Михаил Кузнецов.

Как признался Никита Сорокин, для него этот фильм гораздо больше, нежели учебная работа. «Я до последнего дня не верил, что всё получится, - сказал режиссёр. - Это было для меня испытанием. Мне кажется, я изменился после этих съёмок. Пока не знаю как, но изменения произошли точно».

«Одна из задач «Калугафильм» - помогать молодым, начинающим режиссёрам. Мы рады, что Никита обратился к нам, и что мы смогли быть полезны его съёмочной группе. В Калугу приехала замечательная команда молодых кинематографистов, с горящими глазами и с огромным желанием делать своё КИНО. Мы будем внимательно следить за дальнейшей судьбой фильма и продолжать сотрудничество с ребятами», – говорит генеральный продюсер «Калугафильм» Алексей Мячиков.

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