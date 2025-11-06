Инвестиции в искусство на стыке культур — выставка российских художников сообщества EsArtSociety в Дубае

В инвестиционном клубе Neera, расположенном в Дубае, прошло значимое культурное событие — выставка российских художников сообщества EsArtSociety в рамках мероприятия АртБранч, посвящённого теме «Инвестиции в искусство». Этот уникальный проект стал ярким примером международного сотрудничества и межкультурного диалога в сфере современного искусства.

Доступность и формат мероприятия

Выставка была представлена в двух форматах: очном и онлайн на мультимедийной платформе, что позволило максимально расширить аудиторию и повысить ликвидность представленных работ. В экспозиции участвовало более 40 авторов, чьи произведения охватывают широкий спектр стилей — от абстракции до концептуализма — что в свою очередь говорит о высокой востребованности современного российского искусства у международных коллекционеров.

Погружение в творчество и информационная поддержка

Особое место занимает специальный выпуск журнала «Антология», посвящённый художникам проекта. В нём гости могли узнать больше о авторских путях, творческих идеях и индивидуальности каждого участника. Это своего рода путеводитель по миру современного концептуального искусства российских авторов.

Международное признание и расширение рынка

Активное участие в крупных международных ярмарках и выставках значительно повышает узнаваемость художников и способствует развитию их профессиональной карьеры. Разнообразие стилей, востребованных у коллекционеров, и наличие офлайн и онлайн форматов обеспечивают гибкость и расширение рынка, делая его более ликвидным и динамичным.

Лица проекта и дискуссии о будущем искусства как актива

Автор и куратор проекта Екатерина Самитина и организатор выставки Ana Des лично присутствовали на открытии и знакомили гостей с искусством резидентов. В рамках мероприятия прошла панельная дискуссия «Exotic Investment brings together», в которой приняли участие эксперты — геммолог и эксперт по бриллиантам Нелли Авдеева, арт‑советник Елена Левитт и Марьяна Сорокина владелица галереи Maryarty. Основной темой обсуждения стало использование искусства как инвестиционного актива и межкультурное взаимодействие между рынками и коллекционерами.

Динамичный рынок и стабильность цен

Проект EsArtSociety активно внедряет цикличность мероприятий и обновление выставочных материалов, что способствует созданию прозрачных условий для входа и выхода на рынок, а также поддержанию стабильных цен на современное искусство. Регулярность выставок и расширение онлайн-платформ обеспечивают инвесторам доступ к концептуальному искусству и способствуют развитию новой финансовой культуры на рынке.

Высокий уровень и признание

На открытии присутствовало множество гостей, среди которых почетный гость — Его превосходительство Якуб Аль Али, советник шейха, что свидетельствует о важности проекта и его международном признании.

Перспективы и развитие сотрудничества

Проект EsArtSociety продолжает развивать сотрудничество между художниками, коллекционерами и инвесторами, расширяя доступ к концептуальному искусству и новым рыночным инструментам. Его деятельность способствует укреплению культурных связей между Россией и ОАЭ, открывает новые горизонты для инвестирования и коллекционирования современного искусства.

Фото предоставлено PR-сопровождением