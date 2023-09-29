28 сентября в Москве состоялся Московский финансовый форум – 2023, участники которого обсудили основные направления развития экономики России в условиях внешних вызовов.

В рамках программы форума прошла пленарная сессия «Инновации в ювелирном деле. Опираясь на традиции, создаем будущее», организаторами которой явились Министерство финансов Российской Федерации и Фонд развития художественной промышленности и ювелирного искусства. Мероприятие проходило Центральном выставочном зале «Манеж», при поддержке Департамента государственного регулирования отрасли драгоценных металлов и драгоценных камней Министерства финансов Российской Федерации.

Модератор и инициатор конференции Галина Ананьина, президент Фонда развития художественной промышленности и ювелирного искусства, подчеркнула, что с 90-х годов отечественная ювелирная отрасль, несмотря на все трудности, сохранила национальную преемственность. Создавая современные ювелирные шедевры, отечественные компании наследуют традиции великих российских ювелиров прошлого, таких как Фаберже, Павел Овчинников, Иван Хлебников, Игнатий Сазиков. Важно отметить, что в ювелирной отрасли России не только идет возрождение технологий прошлого, не сохранившихся порой больше нигде в мире. Активно задействуются современные технические возможности. Причем именно инновации в ювелирной сфере выводят сегодня отрасль на принципиально иной уровень.

Спикер сессии Марина Кудрина, издатель журнала JEWELRY GARDEN, президент Ассоциации «Национальные ювелирные бренды России», подробно рассказала об использовании искусственного интеллекта в создании ювелирных шедевров. Однако возникает и определенная опасность, касающаяся авторства и оригинальности получающихся произведений. Этот вопрос, по мнению Кудриной, требует правового регулирования, и на помощь ювелирам здесь может прийти современная технология блокчейна, позволяющая зафиксировать авторство.

Юрий Толмачев, вице-президент ювелирного дома CHAMOVSKIKH, рассказал о практическом внедрении в производство инновационных технологий, от 3D-моделирования до квадрокоптеров. Большое внимание компания уделает и лабораторным исследованиям, а на полученные открытия сразу же оформляет патент.

Дмитрий Саморуков, член Европейской Академии Естественных Наук, мастер «Русской гильдии огранщиков» подчеркнул важность формирования профессиональных кадров в ювелирной отрасли, указав на безусловную способность ювелирного ремесла формировать художественный вкус молодого поколения в целом.

Представитель Ювелирного дома МOISEIKIN Елена Графова рассказала о разработанной компанией авторской инновационной технологии «Русская закрепка». Благодаря этому креативному способу закрепки возникает эффект «танцующего камня», позволяя раскрыть всё его сияющее великолепие – грань за гранью. Новация уже не первый год вызывает восторг как у экспертов, так и потребителей.

Подвела итоги сессии Юлия Гончаренко, директор Департамента государственного регулирования отрасли драгоценных металлов и драгоценных камней Министерства финансов Российской Федерации: «На МФФ мы постарались показать максимальную концентрацию великолепия и богатства ювелирного искусства, которым славится наше государство. Речь не только о выставке, которая проходит уже в третий раз в рамках форума, но и о людях, которые создают ювелирные шедевры».

Достижения современных ювелиров были представлены на выставке «Инновации в ювелирном деле. Опираясь на традиции, создаем будущее» фойе «Манежа», подготовленной Фондом развития художественной промышленности и ювелирного искусства.

На форуме были представлены: ювелирные дома CHAMOVSKIKH, MOISEIKIN, Kabarovsky, ArgentoV, часовая мануфактура «Константин Чайкин», Ильгиз Фазулзянов (Ilgiz F.), компания SOKOLOV, бренд MiLiO, Михаил Милютин, Evgeny Danilov Jewellery, Алексей Зубов, Дмитрий Саморуков.

В частности, на выставке присутствовал шедевр высокосложной часовой механики – уникальные настольные часы «Московская Пасхалия», созданные часовщиком-конструктором Константином Чайкиным. Механизм состоит из 2506 деталей и содержит 27 функций. Изделие по праву названо «самыми сложными часами России» и не имеет технологических аналогов в мире.

Или, скажем, кольцо Mestering от бренда MiLiO, в силу своей инновационной формы получившее международное признание – оно было названо авторитетным журналом Solitaire Magazine «трендом 2020 года».

Не оставила равнодушными гостей и компания CHAMOVSKIKH, представившая многоуровневый бриллиантовый трансформер – композицию кольца «София» со сменными внутренними кольцами с рубином и изумрудом.

Компания SOKOLOV показала возможности первой в России виртуальной примерки ювелирных украшений. Осуществить такую впечатляющую воображение примерку здесь же, на выставке, смогли все участники форума.

Приковал внимание многих гостей гарнитур «Жар-птица» от ювелирного дома MOISEIKIN (колье «Павлин», серьги «Жар-птица», кольцо «Павлин»), с помощью инновационной огранки раскрывающий всю красоту и великолепие камня и имеющий запоминающийся авторский дизайн.

Экспозицию выставки «Инновации в ювелирном деле. Опираясь на традиции, создаем будущее» с интересом посетили руководители Департамента государственного регулирования отрасли драгоценных металлов и драгоценных камней Министерства финансов РФ, Гохрана, Гознака, Министерства юстиции, Торгово-промышленной палаты, Свербанка, по достоинству оценив инновационный подход ведущих российских ювелиров. Экспонатами выставки с удовольствием полюбовались все участники Московского финансового форума – 2023.

Фото - Пресс-служба ювелирной выставки

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