Российский мультсериал «Мой мир» от Mirball Studio представили на платформе IVI

В начале мая 2022 года на платформе крупнейшего онлайн-кинотеатра России IVI состоялся релиз первой серии мультсериала «Мой мир» — проект российской анимационной студии Mirball Studio, ориентированный на самую юную категорию зрителей.

Взрослое поколение с ностальгией вспоминают советские мультфильмы. Добрые, светлые, волшебные. В современных реалиях очень важно возвращать лучшие культурные традиции, умножив это на впечатляющие возможности современной графики — уверена команда Mirball Studio.

«Мой мир» — музыкальный сериал для детей 3-5 лет, помогающий развивать творческое воображение, фантазию и художественное восприятие мира. Визуально проект выдержан в духе иллюстраций знаменитого детского писателя, художника и мультипликатора Владимира Сутеева. Одна из идей проекта — вернуть очарование детских иллюстраций времён СССР и переложить их на современные анимационные технологии.

Динамика познавательного процесса построена на весёлых и запоминающихся песенках об окружающем мире, которым малыши обязательно захотят подпевать.

Mirball Studio — анимационная компания, которая разрабатывает собственные мультипликационные проекты и мета-вселенные, также имеет опыт участия в разработке мультипликационных проектов других крупных студий, например новых серий про Чебурашку и крокодила Гену от «Союзмультфильм».

«Одна из главных миссий нашей студии — возрождение вечных ценностей, идей гуманизма и русского мировосприятия, которое основывается на единстве и созидании, — рассказывает Сергей Ворожцов, генеральный продюсер и основатель Mirball Studio, — Через анимационные произведения, созданные с вектором на нравственное, духовное и интеллектуальное развитие происходит формирование целых поколений. Мы хотим видеть наших соотечественников счастливыми и делиться этим счастьем со всем миром».

«Дети не должны становится заложниками политических противоречий, — убеждена Татьяна Багирова, финансовый директор Mirball Studio, — К сожалению, многие мировые киностудии ушли с российского рынка, отменив премьеры долгожданных мультфильмов, но я уверена, что можно и нужно обратить внимание на талантливый и современный контент наших соотечественников. Многие гениальные проекты оставались в тени лишь по причине монополизации кинорынка. Внимание к развитию российской анимации проявляют сейчас многие бизнесмены, которым откликаются идеи важности поддержки российских компаний, возрождения национальных и семейных ценностей»

«Я уверен, что важно всегда задумываться о необходимости духовного воспитания юного поколения, — уверен креативный продюсер Константин Гончаров, — Многие родители давно желали отказаться от злых, пустых и развращающих детей мультиков. Здоровая страна — это наши дети, которые совсем скоро вырастут и начнут строить собственный мир. Стоит деликатно подсказать им, какие брать материалы, как задать правильный вектор. Ведь, именно этом мире будем жить все мы!»

В июне запланирован запуск сериала на площадках других крупных российских стриминговых сервисов.

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