МТС Медиа, компания, входящая в Группу Компаний МТС и развивающая кабельное, спутниковое телевизионное вещание и онлайн-кинотеатр KION, сообщает о запуске нового телеканала «KION ХИТ». В эфире телеканала будут транслироваться первые серии оригинальных проектов из линейки KION Originals, а также фильмы и сериалы российского и зарубежного производства. Телеканал будет доступен только внутри экосистемы МТС.

Новый телеканал «KION ХИТ» будет доступен абонентам во всех средах вещания МТС на кнопке 30 в рамках базового пакета: пользователям онлайн-кинотеатра KION и абонентам домашнего и спутникового ТВ от МТС. Таким образом, канал «KION ХИТ» будет доступен во всех средах: кабель, спутник, IPTV, OTT.

Контент телеканала будет состоять как из отечественных, так и из зарубежных фильмов и сериалов. В основу программирования ляжет линейка эксклюзивного контента KION Original — в эфире телеканала зрители смогут увидеть первые серии полюбившихся сериалов KION, таких как «Обоюдное согласие», «Клиника Счастья», «Бег улиток», «Немцы», «Сергий против нечисти», «Секреты семейной жизни» и многие другие.

Вещание нового телеканала будет круглосуточным. В основе программной сетки заложены принципы линейного и вертикального программирования. Популярные originals-сериалы KION будут выходить в прайм-тайм по будням в 19-00 часов с ежедневным повтором в полночь и повтором целого блока KION Originals каждую субботу с 19 до 24 часов. В остальное время эфир займет разнообразный лицензионный контент: российские фильмы и сериалы («Великая», «Землетрясение», «День радио», «СуперБобровы»), зарубежный контент («Шахматист», «Случайный роман», «Хардкор»), анимация («Октонавты», аниме «Дикие Скричеры») и многое другое.

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