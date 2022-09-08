Российский национальный оркестр выступит на Дне города Москвы в «Царицыно»

Празднование Дня города в этом году посвящено сразу двум юбилеям — 875-летию Москвы и столетию со дня образования СССР. Музей-заповедник «Царицыно» подготовил по этому случаю большую двухдневную концертную программу. На сцену выйдут известные артисты, группы, исполняющие популярную классику, музыканты-виртуозы, оперные и джазовые коллективы. Концерты после долгого перерыва пройдут на Дворцовой площади – в сердце исторического ансамбля музея-заповедника.

Музыкальный марафон стартует 10 сентября в 12 часов выступлением Российского национального оркестра. Прославленный коллектив представит программу из популярных вокальных и инструментальных сочинений русских и советских композиторов. Прозвучат фрагменты из опер Глинки, Мусоргского, Бородина, Римского-Корсакова, Чайковского, Рахманинова, а также их младших современников, ставших «советскими классиками» – Шостаковича, Прокофьева, основоположников азербайджанской профессиональной музыкальной традиции Кара Караева и Фикрета Амирова, самого знаменитого армянского композитора прошлого века Арама Хачатуряна и автора музыкального символа СССР – сюиты «Время, вперед!» – Георгия Свиридова.

В концерте примут участие известный оперный бас Олег Диденко и солист московского театра «Новая Опера» баритон Илья Кузьмин. За дирижерский пульт встанет художественный руководитель и главный дирижер Симфонического оркестра Псковской филармонии Николай Хондзинский.

Начало концерта – 12.00. Вход свободный.

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