Театр «Балет Москва» расскажет «Историю одной комнаты». Премьерные показы спектакля состоятся 1и 2 октября.

Спектакль «История одной комнаты», сочинённый хореографом Артёмом Игнатьевым для труппы театра «Балет Москва», – мистический альманах событий, произошедших с разными людьми в одном месте. Это вымышленное помещение – аллегорический образ небытия и константного безвременья, как бы погружающий главных героев в состояние консервации. Как и знаменитый аниматор Збигнев Рыбчинский, автор постановки заключает своих героев в схематично-аскетичное пространство комнаты, однако значительно переосмысляет творение польского гения с помощью танца. Стерильное помещение, созданное художником Павлом Ивашкиным, – это облицованная плиткой камера без окон и дверей, лишённая не только тепличного уюта, но и бытовой захламлённости. Комната, выстроенная создателями спектакля, существует вне конкретного летоисчисления. Она воплощает собой некое подобие герметичной головоломки, обладающей интерпретационной свободой.

Сценическая вселенная, ловко придуманная Артёмом Игнатьевым, нарочито монохромна: загадочные жители комнаты, не оставляющие надежд на спасение, одеты в черно-белую гамму. Костюмы, созданные Анастасией Кадрулёвой, – воплощение лаконичной строгости и парадного официоза. Вступая в неизбежное взаимодействие с партнёрами – членами своих семей и возлюбленными, друзьями и просто прохожими, они маневрируют между добродетелью и пороком, местью и всепрощением.

Хаотичная бессвязность судеб, изложенная танцовщиками при помощи тела, продолжена и в музыкальной партитуре спектакля. В одухотворённом стремлении к полистилистике композитор Василий Пешков объединил строгость и лиризм, дисгармонию и мелодизм.

Спектакль «История одной комнаты» – попытка художника проникнуть в человеческое сознание, преисполненное как слабостей, так и мощи: «Каждый, кто оказывается в комнате, определяет вектор своего существования, просто в ином качестве: он либо трагически погибает, либо побеждает пространство, познав истину. Комната даёт шанс каждому из испытуемых», – замечает автор постановки.

Когда? 1 и 2 октября 2022 года. Начало в 20:00.

Где? Театр «Школа драматического искусства», сцена на Новослободской (Москва, ул. Новослободская, д. 23).

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