УЛЬЯНОВСК: Выставки молодых художников открылись в залах «Молодежного центра современного искусства»

В малом и большом выставочных залах «Молодежного центра современного искусства» (Ленина, 83) состоится открытие выставок работ молодых современных художников: «Махровый путь» (художник: Виталий Сенов, Москва) и «Девятый сон седьмой энергии» (в партнерстве с галереей ABC, Москва) при поддержке Министерства искусства и культурной политики Ульяновской области в рамках Национального проекта Культура.

Выставочные проекты открылись во время I международной АРТ-резиденции творческих индустрий в Ульяновске, которая проходит по 30 апреля 2022 года, и стали творческими площадками для жителей и гостей города, а также участников направления «Визуальное и изобразительное искусство».

«Махровый путь» погружает зрителей в 90-е годы становления молодой России. Художник Виталий Сенов и куратор Ольга Городенская размышляют через воспоминания детства о глобальных изменениях в культуре этого периода. Выставка как резюме размышлений художника на тему того, как меняется культура потребления — от избыточной «всеядности» потребителя девяностых до избирательности и внимания к этическим вопросам современного человека.

Визуальное решение основано на детских воспоминаниях художника о поездках, которые навсегда останутся в памяти придорожными полотенцами, мельканиями пейзажа за окном, которые перешиваются с кадрами из снов и обрывками новостей, раздающихся из радиоприёмника. Всё это превращается в своеобразный коллаж с героями сказок, где переживания исторических событий, новые кумиры.

Проект «Девятый сон седьмой энергии» в партнерстве с галереей современного искусства ABC, Москва, представляет собой видео-арт, инсталляции, а также графические работы. Выставка погружает зрителя в размышления о том, что может переживать художник в трудные времена, что он способен изменить здесь и сейчас и как важно начинать с малого — с себя. Видео-арт работы погружают зрителя в теплые воспоминания о путешествиях художников. Художник: Иван Курбаков.

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