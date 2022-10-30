Российскую комедию «Хочу замуж» с Милошем Биковичем покажут в Сербии в рамках Russian Film Festival

С 28 по 30 октября в Сербии впервые пройдет Russian Film Festival. На бесплатных показах в Белграде покажут российские комедии «Хочу замуж», «Молодой человек», триллер «Одна», семейную сказку «Конек-Горбунок» и полнометражный мультфильм «Фиксики против кработов». Russian Film Festival в Сербии организован РОСКИНО при поддержке Минкультуры России.

«Мы рады впервые представить Russian Film Festival в Сербии – стране, с которой нас связывают дружественные отношения и развитое культурное сотрудничество. У российского и сербского кинематографа много точек соприкосновения, есть успешные совместные проекты. Так, недавно в рамках Russian Film Festival Spotlight в Уругвае на Международном фестивале женского кино CineFem была показана мелодрама «Дунай» совместного производства России и Сербии; фильмы с участием сербского и российского актера Милоша Биковича «Холоп», «Хочу замуж», «Лед» были участниками программы Russian Film Festival в разных странах – от Бразилии до Испании. В рамках фестиваля российского кино в Белграде мы покажем фильмы, которые будут интересны самой широкой аудитории: семьям, молодым людям, детям», – говорит генеральный директор РОСКИНО Инна Шалыто.

«В последние годы в Сербии все чаще можно увидеть российские фильмы. Некоторые из них выходили на большом экране почти одновременно с прокатом в России. Зрители очень тепло встретили фильмы «Лед» и «Лед 2», «Холоп», «Отель Белград». Это не только связано с моим участием в этих картинах, а в целом касается русского контента, который становится все более конкурентоспособным. Российские фильмы сначала с интересом смотрят в кино, а затем продолжают смотреть по ТВ. Весной этого года в рамках Белградского международного фестиваля FEST прошла премьера романтической комедии «Хочу замуж» со мной в главной роли. Это душевное кино про любовь в небольшом приморском российском городе (Калининграде). 28 октября этот фильм можно будет посмотреть на Russian Film Festival в Белграде, организованном РОСКИНО», – рассказывает актер Милош Бикович.

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