«Семейный Хэллоуин»: Онлайн-кинотеатр KION представил собственную подборку праздничных фильмов

31 октября во всем мире отмечают Хэллоуин, одеваются в костюмы монстров, вырезают из тыкв фонарики и дарят детям сладости. Фильмы ужасов популярны по всему миру, в каждой отдельной стране есть своя коллекция страшных историй: одни пересказывают городские легенды, а другие помнят о древних верованиях. К празднованию Хэллоуина онлайн-кинотеатр KION собрал подборку фильмов, погружающих в атмосферу этого праздника в разных странах. Также на главной странице онлайн-кинотеатра KION появилась семейная тематическая подборка фильмов на Хэллоуин, которая поможет выбрать что посмотреть всей семьей на самый загадочный костюмированный праздник в году — в подборке «Семейный Хэллоуин» собраны классические фильмы и сериалы, полюбившиеся миллионами, которые нельзя пропустить в этот день.

Что принято смотреть на Хэллоуин во всем мире:

«Гензель и Гретель» (европейский фольклор от братьев Гримм)

Братья Гримм не сочиняли сказки, а ездили по городам и собирали рассказы, которые родители шептали детям на ночь. Большинство из них поучительные, их цель — испугать ребенка страшным наказанием за непослушание, для этого все методы хороши. Режиссеры фильма подошли к экранизации «Гензеля и Гретель» с необычной стороны: они предпочли реализм фантастике.

«Сельма в городе призраков» (уникальный мексиканский аналог Хэллоуина)

Мексиканский аналог голливудской «Тайны Коко» (2017), оригинальный взгляд на национальный праздник. Смерть подарила поселению Санта-Клара тайну ритуала, позволяющего всего на день призывать души мертвых обратно в мир живых. Только одной Сельме было запрещено встречаться с родителями, которых она и никогда не видела — девушка, конечно, же нарушает запреты и попадает в Город Призраков.

«Невеста» (знаменитая отечественная легенда в стиле хоррор)

Отечественная индустрия быстро осознала спрос на хорроры и переняли лучшее у коллег, добавив элементы собственной культуры. Сюжет у «Невесты» классический: Настя (Виктория Агалакова) с мужем Иваном (Вячеслав Чепурченко) едет в деревню знакомиться с его родственниками. Сначала девушке все нравится, но она чувствует неладное, когда ей почему-то запрещают покидать село.

«Проклятие» (классическая городская страшилка Японии)

В стране восходящего солнца есть особый жанр городских страшилок «кайданы», которые пересказывают из уст в уста годами. Самые популярные экранизировали, а потом пересняли с голливудскими актерами. Один из лучших примеров — «Проклятие». В Токио переезжает семья Уильямс, ничего не знающая о местных духах, жаждущих мести.

«Дом-монстр» (мистическая история о том, что может скрывать соседский дом)

Классическая история на Хэллоуин — заброшенные дома, которые хранят множество секретов. В центре истории популярного американского мультфильма трое подростков, которым предстоит противостоять загадочному соседскому дому. Только ДиДжей, Чёдер и Дженни знают, что это — настоящий монстр, которого во что бы то ни стало нужно остановить.

«Пост мортем» (история о призраках в XIX веке)

В конце 19-го века и начале 20-го фотографирование недавно умерших родственников никого не удивляло — перед камерой нужно было долго сидеть неподвижно, того требовала пленка. Подобным ремеслом и занимается Томас (Виктор Клем), его дело особо востребовано в странах, разоренных Первой мировой войной и эпидемией испанки. Он приезжает в очередной небольшой городок, где некоторые жители носят мешки на головах.

«Сожженный заживо» (медицинский хоррор по-аргентински)

Может показаться странным, но в Южной Америке обожают фильмы ужасов, большой спрос есть на зарубежное и национальное кино. «Сожженный заживо» — хоррор мирового масштаба. Молодая медсестра Розе (Флор Антонуччи) устраивается в клинику, где старшая коллега рассказывает ей о давно пропавшем пациенте мистере Муре (Бруно Джакоббе), которого привезли на лечение с 80% ожогами тела.

На главной странице онлайн-кинотеатра KION стала доступна подборка «Семейный Хэллоуин» для атмосферного празднования одного из самых загадочных праздников в году. В подборке: разножанровая коллекция фильмов, включающая в себя популярные у миллионов зрителей кинокартины («Гарри Поттер», «Охотники за привидениями», «Джуманджи»), а также фантастические новинки («Последний богатырь»), которые погрузят в атмосферу загадочного Хэллоуина и подарят ощущение таинственного праздника.

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