В Национальном центре «Россия» прошла экспертная дискуссия, посвящённая формированию нового миропорядка. Встреча объединила журналистов и блогеров из Франции, Канады, Ливана, Сербии, США и Ирака. Основными темами обсуждения стали движение к многополярному миру, образ и значение Президента Российской Федерации Владимира Путина за рубежом, влияние России на мировые процессы и роль БРИКС в современной экономике.

Генеральный директор НЦ «Россия» Наталья Виртуозова отметила, что благодаря международному сотрудничеству всё больше людей узнают Россию и влюбляются в неё. «Для нас большая честь принимать иностранных журналистов, блогеров и экспертов. Надеемся, вы ещё не раз приедете в Россию со своими родными, близкими и друзьями. В Национальном центре «Россия» встречается всё больше людей из разных уголков мира», — подчеркнула она.

Френк Пенгам, руководитель аналитического проекта GÉOPOLITIQUE PROFONDE из Франции, заявил, что Россия сегодня является примером для многих стран: «Несмотря на санкции, экономическая ситуация в России процветает. И вся система, которую создали в России — пример суверенитета для всего мира. Во Франции сегодня много проблем из-за доминирования США в финансовой и технологической сферах. Россия сегодня развивает БРИКС — это важно и способствует связям между странами и улучшению международной торговли. Мы, как представители СМИ, стараемся распространять в нашей стране ваши медиа и ваши технологические продукты. Мы бы хотели больше развивать у себя вашу систему МИР. Во Франции мы восхищаемся теми системами, которые существуют в России. И я надеюсь, что вы поможете нам обрести наш суверенитет — французам и другим странам», — отметил Френк Пенгам.

Эксперт из Сербии, редактор телеканала Informer Television Милош Костадинович также отметил динамичные изменения на мировой арене: «Геополитическая ситуация в мире меняется день за днем. Эпоха господства одной державы подошла к концу. Мы видим рост влияния Китая и России. Я считаю, что БРИКС — это отличная инициатива. Россия и Сербия — братья, наша основа — любовь к Родине, религия и семья. Мы один народ, нас объединяет храбрость, мы доверяем России и надеемся, что в будущем так и продолжится», — подчеркнул он.

Тема образа и значения Президента России стала отдельным направлением дискуссии. Корреспондент ведущего ливанского телеканала Al Jadeed News Ребекка Альбир Самаан отметила: «Наступает новая эра — многополярный мир. Власть распределяется между странами. Россия и ее союзники играют большую роль в данной трансформации. Всё больше стран хотят быть независимыми и не следовать только за Западом. Во Владимире Путине видят сильного лидера, который защищает свою страну и поддерживает другие государства. Путин стал символом сопротивления западной гегемонии. Он защищает традиционные ценности и геополитический баланс сил».

Общественный и политический деятель, писатель и режиссёр Ален Сораль (Франция) обратил внимание на роль России в глобальных изменениях: «Альянс БРИКС под руководством Владимира Путина можно назвать новым катехоном. У политики Владимира Путина, с моей точки зрения, есть специфика. Я считаю, что характерной чертой его правления является стремление к всеобщему примирению. Владимир Путин старается продвигать и традиционные, и прогрессивные стремления».

Международный секретарь Компартии США Крис Хелали выразил мнение, что специальная военная операция на Украине стала поворотным моментом в становлении многополярного мира. «Я сам был в Донбассе. Специальная военная операция действительно стала поворотным моментом и изменением в международной системе. Она показала, что этот многополярный мир действительно развивается очень активно. Не остались прежние роли для Европы и США», — отметил он. По мнению Хелали, Запад не придал должного значения тем «красным линиям» России, которые страна обозначила в контексте расширения НАТО и обеспечения своей безопасности, и это стало их ошибкой.

О возможных угрозах мировой безопасности рассказал политический комментатор из США Джексон Хинкл. По его словам, если Дональд Трамп уйдёт, появляется реальная возможность начала новой мировой войны, а новые конфликты, в том числе на сирийском направлении, становятся всё более вероятными.

Ливанский блогер Батуль Абдалла поделилась личными впечатлениями от поездки на Донбасс: «Когда я приехала на Донбасс, я увидела боль и страдания обычных людей, особенно детей, которых не пощадили украинские атаки. Люди здесь хотят мира и делают всё, чтобы защитить свой дом. Россия поддерживает их и помогает беженцам, а те украинские солдаты, что перешли на её сторону, рассказывают о своём желании жить в мире. Я убедилась в храбрости российских военных и увидела, как Донбасс становится символом стойкости и надежды вне зависимости от национальности».

Дискуссия ещё раз показала возросший интерес к поиску альтернатив западному мировому порядку, а Россия продолжает восприниматься как его пример и опора для других государств.