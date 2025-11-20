Оплата публикаций

Первая Яндекс Станция стала экспонатом в Московском музее дизайна

Фото: Блог компании Яндекс, habr.com

Коллекцию Московского музея дизайна пополнила оригинальная Яндекс Станция первого поколения. Устройство символизирует начало эпохи Алисы и веху промышленного дизайна — абсолютно новую для своего времени категорию домашней электроники под управлением виртуальных ассистентов.

«В коллекции Музея — не просто умная колонка первого выпуска, а исторический экземпляр. Это буквально первая проданная Яндекс Станция, полученная музеем от владельца, который приобрел устройство в 2018 году», — рассказывает генеральный директор Московского музея дизайна Александра Санькова.

Оригинальная Яндекс Станция выпускалась в трех цветовых вариантах — черная, серая и фиолетовая, однако на старте продаж были доступны лишь устройства черного цвета.

Внешний вид Станции положил начало оригинальному дизайн-коду умных колонок Яндекса: корпус колонки выполнен из пластика и алюминия, он представляет собой параллелепипед со скругленными гранями. Внутри корпуса — пять акустических элементов. В разработке первой Станции, наряду с инженерами Яндекса, участвовали внешние команды и исследовательские институты — в частности, права на технологию улучшения качества звука (Voice Quality Enhancement) переданы Институтом интегральных схем общества Фраунгофера.

Станция первого поколения станет частью постоянной экспозиции Музея дизайна в рамках выставки «110 | Российский дизайн 1915–2025». Колонка будет выставляться в окружении ранних прототипов того же устройства, которые согласились передать его создатели и Яндекс.

