Россия – самая «дизайнерская» страна в мире

Digital-агентство «Интериум» провело исследование и на основании поисковых систем изучило, какой интерес проявляют пользователи из России и других стран к промышленному дизайну. Как оказалось, наши соотечественники все чаще рассматривают эту сферу деятельности.

Количество запросов в поисковых системах свидетельствует, во-первых, о развитости отрасли, а во-вторых, об интересе людей к теме в широком смысле. Так, запрос «промышленный дизайн» (на соответствующих языках в своих странах) в поисковики вводят не только и не столько эксперты, т.е. дизайнеры – часто это делают настоящие и будущие студенты, которые рассматривают эту профессию, представители бизнеса, которые хотят внедрять современные достижения промдизайна в своё производство, и обычные пользователи, которые следят за отраслью или заинтересованы ей в моменте. Такой интерес формируется в том числе отраслевыми премиями и мероприятиями.

Самые высокие показатели по поиску информации, связанной с промышленным дизайном, отмечены в России: в среднем пользователи ищут что-то о промдизайне 21 тысячу раз в месяц. При этом результат намного опережает количество запросов в США, где их около 15 тысяч в месяц. На третьем месте, но с большим отставанием Германия – здесь, в одном из наиболее известных мировых центров промышленного и индустриального дизайна, пользователи сети делают менее 5 тысяч тематических запросов в месяц.

«Если вы спросите руководителей компаний-национальных чемпионов, нужна ли команда промдизайнеров, ответ будет однозначным: они понимают, что без специалистов в промышленном дизайне технологическое развитие и рыночный успех просто невозможны. У среднего и малого бизнеса, а зачастую и у крупного, пока что нет понимания важности промышленных дизайнеров и их влияния на продукт и конечную прибыль. В конкурсе «Фабрика дизайна» мы показываем руководителям, насколько сильно пользовательские характеристики их продукта повышаются с помощью дизайна», - А. В. Бобрецова, руководитель проекта «Фабрика дизайна», представитель президента Союза Дизайнеров России по Северо-Западному Федеральному округу.

При этом в YouTube лидирует США – жители Штатов ищут материалы о промдизайне примерно 1 400 раз в месяц. Для сравнения российские пользователи видеоплощадки делают соответствующие запросы около 900 раз за месяц.

С чем связан такой разрыв? Очевидно, что в США больше пользователей выбирают YouTube как один из предпочтительных каналов коммуникации и стремятся узнавать о промдизайне в формате видео. Впрочем, доля российских пользователей, которые интересуют темой, тоже

достаточно высока и будет расти – потребление информации в формате видео уверенно удерживает позицию тренда последних лет.

Анализ основан на изучении статистики поисковых запросов на разных языках для отдельных стран в Яндекс, Google и YouTube. В статистике приведены средние значения за месяц на основании данных за последний год.

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