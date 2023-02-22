Состоялась VII Ежегодная церемония вручения Премии «ДРП LIKE 2022»

Звезды спорта, театра, кино и эстрады приняли участие в церемонии вручения VII Ежегодной Премии «ДРП LIKE 2022» и награждении победителей II Международный многожанровый конкурс среди представителей детских оздоровительных лагерей «Лето.Лагерь.Like». Таким образом, 18 февраля 2023 года в Москве в КЦ «Вдохновение» тульский лагерь «Детская Республика «Поленово» вновь устроил грандиозный праздник для друзей, воспитанников и соратников из других регионов.

«ДРП LIKE 2022» – событие, не имеющее аналогов. С 2015 года данная Премия присуждается детям за достижения в области спорта, культуры и социальной деятельности.

«Лето.Лагерь.Like» – второй, теперь уже Международный многожанровый конкурс среди детских оздоровительных лагерей «Лето.Лагерь.Like». Он состоит из 7 номинаций: видеоролики, авторская поэзия, фотоконкурс, вокал, рисунок, проза, мультипликация. Особенности конкурса: денежные призы и статусное жюри: Алла Сурикова, Екатерина Рождественская, Юрий Рост, Владимир Вишневский, Виктор Салтыков, Мариам Мерабова и другие.

Мероприятие прошло при поддержке и участии «Газпромбанка» Филиал АО «Среднерусский», университета «Синергия», общественной организации «Союз Женских Сил», информационного интернет-портала «Инкемп», фабрики «Белевские сладости»,

акционерного коммерческого банка «ФОРА-БАНК», Общероссийского общественного гражданско-патриотического движения «Бессмертный полк России» и АНО «Мой выбор», ПАО «Косогорский металлургический завод», ГБУ «Автомобильные дороги», компании «Экосистема».

Креативно-технологическим партнером мероприятия выступила медиагруппа «Красный квадрат». Участникам фестиваля вручили специальные подарки от одного из детских брендов компании – вселенной «Капитаны будущего»: серию одноименных развлекательно-образовательных книг по «увлекательному завтраведению», описывающих жизнь города будущего на основании прогнозов ученых и футурологов.

Свои награды из рук звезд получили 67 детей: 44 в рамках Премии «ДРП LIKE 2022» и 23 в рамках конкурса «Лето.Лагерь.Like» – это дети из Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Тульской области, Калининграда, Калужской области, Самары, Краснодарского и Приморского Края, Республики Молдова, Республики Беларусь. Самой младшей победительнице 7 лет, самому взрослому – 17 лет.

В церемонии приняли участие более 40 актёров, спортсменов, государственных деятелей, писателей и музыкантов.

Конкурс «Лето.Лагерь.Like» и Премию «ДРП LIKE 2022» поддержали более 20 спонсоров.

Участники получили более 300 подарков и сувениров. Благодаря поддержке спонсоров ребята получили и денежные призы по 5, 10 и 15 тысяч рублей.

Зрителями церемонии стали более 600 человек: родители, дети, партнеры лагеря, благотворительные фонды и их подопечные, сотрудники ДРП разных лет, звездные гости.

В концертной программе приняли участие: Ирина Отман, Мариам Мерабова, участники программы «Голос» разных лет, воспитанники пц «SK-stars».

На протяжении всего мероприятия гостей развлекали ростовые куклы, художники-шаржисты, заплетатели афрокосичек от РУДН. Работали фотобудка, фотозона, VR- игры и шоу, проходили флешмобы.

Нескончаемые аплодисменты, радость победы у детей, ностальгия у взрослых и миллион добрых слов в адрес «Детской Республики «Поленово». В любви лагерю «Детская Республика Поленово» в очередной признался ведущий вечера и утреннего эфира ВГТРК «Россия 1» Денис Стойков, многократная чемпионка по боксу и кикбоксингу Светлана Кулакова, актриса Ксения Алферова, Егор Бероев, актриса Людмила Потапова, Вадим Медведев, актеры Амаду Мамадаков, Антон Эльдаров; олимпийские чемпионы, чемпионы Мира и Европы: легкоатлеты Андрей Сильнов, Анна Чичерова, бобслеист Александр Зубков, боксер Светлана Кулакова, уполномоченный по правам ребенка в Тульской области Наталья Зыкова.

«Пусть не все из этих ребят станут людьми искусства, но этот творческий заряд останется у них на всю оставшуюся жизнь и поможет им подняться на высокий уровень в любой профессии», – говорит режиссер Алла Сурикова.

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