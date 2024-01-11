Фонд Потанина подводит итоги конкурса «#фондпотанина25», приуроченного к 25-летнему юбилею благотворительной организации. Его победителями стали 50 организаций, чьи проекты, поддержанные Фондом ранее, дали импульс для развития новых долгосрочных программ, направлений работы или создания новых организаций, повлияли на развитие сектора в целом.

Из 153 заявок, поступивших на конкурс, по формальным критериям к экспертизе были допущены 132. Участниками публичного голосования «Признание сообщества» стали 106 организаций, представившие в своих медиаматериалах порядка 200 проектов с хэштегом #фондпотанина25. Три организации, набравшие наибольшее количество голосов, получат пожертвования в размере 1 млн рублей каждая. Общий размер грантового фонда – свыше 151 млн рублей.

«Конкурс “#фондпотанина25” предъявляет системные изменения, которые стали возможны благодаря профессионализму и креативному подходу наших грантополучателей. Их проектное наследие – пример эффективной командной работы, стратегического подхода, партнерств между специалистами и организациями из разных сфер. Фонд "взрослел" вместе с этими инициативами, они стали частью нашей истории и репутации. И что еще важнее, реализуя проекты, получившие поддержку Фонда, росли и развивались сами организации. Сегодня они – авторы модельных практик и признанные лидеры профессионализации сообщества.

Важным индикатором конкурса стал интерес сообщества к публичному голосованию. Более 12 тысяч голосов, отданных за номинантов, говорят, насколько проекты значимы не только для авторов и их преемников. Поэтому Фонд принял решение поддержать не одного, а трех лидеров голосования “Признание сообщества” пожертвованиями на уставную деятельность их организаций.

Мы надеемся, что опыт победителей “#фондпотанина25” станет примером для тех, кто сегодня реализует при поддержке Фонда свои первые проекты, планирует их долговременные эффекты и вклад в развитие организаций», – говорит генеральный директор Фонда Оксана Орачева.

Среди победителей конкурса лидируют музейные организации (27) и университеты (16). При этом представлены и другие целевые аудитории, с которыми работает Фонд, в том числе два фонда управления целевыми капиталами и пять НКО.

География конкурса также достаточно разнообразна: победители представляют 30 регионов. Лидерами по числу заявок стали Москва (13), Санкт-Петербург (9), Свердловская область (7), Красноярский край, Нижегородская область и Пермский край – по шесть заявок, Московская область и Республика Татарстан – по пять.

Наибольшее количество победителей распределились по регионам следующим образом: Москву представляют семь организаций, Пермский край, Свердловскую и Ярославскую области – по три, Санкт-Петербург, Красноярский край, Республику Татарстан, Республику Мордовия, а также Калининградскую, Нижегородскую, Самарскую и Томскую области – по две.

Победители конкурса отражают многолетнюю историю работы Фонда. Саратовский государственный художественный музей имени А.Н. Радищева получил поддержку еще в 2004 году, а Государственный Русский музей – в 2006-м. Некоторые проекты реализуются более 15 лет: фестиваль «Архстояние» Центра современной культуры «Никола-Ленивец» (с 2006 года), проекты Пермского краеведческого музея (с 2007 года).

Несмотря на то, что участники могли рассказать в заявках не более чем о трех проектах, стартовавших при поддержке Фонда, среди победителей есть и пятикратные грантополучатели. Например, Коломенский центр познавательного туризма (наш грантополучатель с 2004 года), музей «Огни Москвы» (наш грантополучатель с 2008 года).

Программы и курсы, разработанные преподавателями – победителями #фондпотанина25, сегодня успешно работают в университетах, в том числе в форматах дополнительного образования и сетевых. Среди них: «Пространственная эконометрика», «Умные материалы», «Академическое письмо для историков», «Концепции и подходы в Digital Humanities», «Технологии производства цветных и драгоценных металлов», «"Иностранный язык и межкультурная профессиональная коммуникация" для специалистов в области здравоохранения» и другие.

Конкурс помог еще раз увидеть многообразие партнерств, которые формировались благодаря поддержке Фонда. В 2018 году началось сотрудничество команды стипендиатов из Сибирского федерального университета – победителей конкурсов «Школа Фонда-2018» и «Практики личной филантропии и альтруизма-2019» с национальным парком «Красноярские Столбы». Результатом стали три совместных проекта для посетителей парка с особенностями здоровья. «Турнир трех наук» – победитель «Школы Фонда-2016». Он стартовал в Воронежском государственном университете для потенциальных абитуриентов, а сегодня продолжается в «Лаборатории научных и образовательных проектов» как самостоятельный научный турнир для школьников и тиражируется в нескольких университетах страны.

Модельный характер проектного наследия – знак качества и, в целом, важный показатель конкурса. Школа музейного развития «За границами столиц» с 2016 года стала визитной карточной Тотемского музейного объединения, дала старт Центру развития музеев малых городов и сел «Лоция» и Фонду развития общественных инициатив Тотемского района «Соль земли». Выставка «Засушенному – верить» Государственного биологического музея им. Тимирязева с 2017 года побывала в 10 музеях, получила несколько федеральных и международных наград, а ее «гастрольная» программа расписана до весны 2025 года.