Книги вместо социальных сетей

читающая книги
Изображение: Творческая мастерская NESNOVA, ivart.tv

Ventra Go!, цифровая платформа гибкой занятости, и Литрес, сервис электронных и аудиокниг, провели федеральный опрос среди временных работников и выяснили их отношение к чтению. В исследовании приняли участие работники из 16 городов-миллионников.

Каждый третий участник опроса признался, что читает или слушает книги более часа в день. Из них 36% читает от одного до двух часов в день, 27% – более двух часов в день, 21% – около часа.

В основном опрошенные читают, чтобы переключиться и снять стресс, – об этом сообщила треть подрабатывающих. Ещё для трети респондентов это форма развлечения, а 22% обращаются к книгам или аудиокнигам, чтобы «занять голову при монотонной работе». 16% используют литературу как инструмент саморазвития.

Большинство подрабатывающих отмечают, что чтение помогает справиться с усталостью: так ответили 65%. Самый популярный формат потребления контента – аудиокниги, каждый четвёртый подрабатывающий слушает их каждый день. 38% предпочитают подкасты, ещё 37% – электронные книги.

Около половины подрабатывающих читают дома перед сном. 9% читают/слушают книги и подкасты прямо на работе, ещё 8% – в перерывах, а 9% – в дороге. На выходных или в отпуске читают 22%. При этом 5% признались, что очень хотят читать, но не находят времени.

По результатам опроса, читательские предпочтения напрямую связаны с характером подработки. Например, курьеры и работники ритейла в основном выбирают фантастику и фэнтези и книги по саморазвитию: 41% называют любимыми жанрами фантастику и фэнтези, ещё 28% – мотивационные подкасты и литературу о личном росте. Чаще всего они слушают книги в дороге.

Таксисты отдают предпочтение детективам (38%) и исторической прозе (19%). Аудиоформат здесь доминирует: 7 из 10 водителей слушают книги в пути. Работники HoReCa чаще читают современную прозу (26%) и книги о психологии общения (22%). Сотрудники складов и строители тяготеют к фэнтези и мистике (31%), а также к приключенческой литературе (17%). Операторы онлайн-услуг (19,5%) чаще всего выбирают книги по саморазвитию (34%), биографии известных людей (18%) и популярную науку (9%).

«Мы ежедневно общаемся с тысячами временных работников и видим, что хобби и увлечения занимают важное место в их жизни. Многие выбирают чтение и аудиоформаты: слушают книги по дороге на подработку, во время выполнения заданий или по окончании работы. Для них это способ расслабиться, переключить внимание или восстановиться после рабочего дня», – комментирует Анна Ларионова, директор по маркетингу Ventra Go!.

«Несмотря на бытующее представление, что у современных россиян совсем нет ни времени, ни сил, ни желания читать, данные нашего совместного опроса показывают обратное. Чтение как инструмент и развлечения, и отдыха, и саморазвития по-прежнему популярно.

Закономерно россияне отдают предпочтение аудиокнигам. Их можно совмещать со многими видами работы, о которой идёт речь в исследовании. Но это не единственное преимущество: так, художественная литература, особенно посвящённая приключениям и фантастическим мирам, в формате аудио даёт дополнительное погружение в сюжет благодаря работе актёров звучания (часто это артисты театра и кино), музыкальному сопровождению и звуковым эффектам в аудиокнигах.

Что же касается литературы по психологии и саморазвитию, её популярность можно объяснить так: те, кто занимается подработками, планируют развиваться и улучшать свою карьерную ситуацию. А книги определённой тематики призваны им помочь. Так, закономерно, что работники сферы услуг и гостеприимства выбирают литературу, посвящённую коммуникации: с помощью книг, они могут совершенствоваться в клиентском сервисе и пробовать новые подходы», – комментирует Елена Тарасова, нон-фикшн-редактор группы компаний «Литрес».

