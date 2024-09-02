Что любили читать современные российские писатели

2 сентября начался новый учебный год и миллионы российских школьников снова погрузятся в изучение литературы. Литературная платформа «Литнет» опросила современных российских авторов со всей России, чтобы узнать, каких писателей они больше всего любили читать в школьные годы, возвращаются ли они к ним во взрослом возрасте и какое влияние оказали на них уроки литературы.

В опросе, который проводился с 7 по 15 августа 2024 года, приняли участие более 1000 независимых писателей платформы.

Ключевые данные:

52% авторов сказали, что школа заложила им любовь к чтению;

69% читали всю или большую часть произведений из школьной программы;

Александр Пушкин и Михаил Булгаков — любимые писатели из школьной программы;

Марк Твен — любимый зарубежный автор из школьной программы;

75% перечитывали во взрослом возрасте произведения из школьной программы, из них 72% сказали, что после перечитывания у них изменилось отношение к ним;

43% уверены, что книги из школьной программы нужно читать в более осознанном возрасте;

62% говорят, что у них есть произведения школьной программы, которые им начали нравиться только во взрослом возрасте.

Школьная программа

40% опрошенных нами писателей читали большую часть произведений из школьной программы. 29% прочли абсолютно все, что им предлагала школьная программа. 13% признались, что прочитали всего половину школьной программы. Однако 8% сказали, что почти не читали то, что им предлагали на уроках. Еще 8% читали обязательные произведения в кратком варианте. И 2% сознались, что вообще не читали школьную программу.

41% любили читать школьную программу. При этом 43% писателей уверены, что книги из школьной программы нужно читать в более осознанном возрасте. А 27% сказали, что в школьные годы все произведения казались им интересными. 49% отметили, что школьная программа им казалась интересной только отчасти.

12% нашли свою первую любимую книгу именно благодаря школьной программе. Однако 58% признались, что их первая любимая книга не из школьной программы.

Топ-10 русскоязычных классиков школьной программы, которых больше всего нравилось читать авторам:

Александр Пушкин (62%) Михаил Булгаков (52%) Михаил Лермонтов (49%) Николай Гоголь (48%) Фёдор Достоевский (44%) Антон Чехов (43%) Иван Тургенев (36%) Лев Толстой (32%) Александр Куприн (25%) Иван Бунин (24%)

Самыми любимыми писателями становятся Александр Пушкин и Михаил Булгаков. Их указали более половины респондентов.

Топ-10 русскоязычных поэтов из школьной программы, которых больше всего любили читать авторы:

Александр Пушкин (65%) Михаил Лермонтов (49%) Сергей Есенин (48%) Анна Ахматова (37%) Александр Блок (34%) Федор Тютчев (32%) Марина Цветаева (31%) Агния Барто (30%) Владимир Маяковский (28%) Афанасий Фет (27%)

Среди русскоязычных поэтов из школьной программы также абсолютным любимым лидером становится Александр Пушкин. В тройке лидеров и писателей, и поэтов оказались он и Михаил Лермонтов. Их прозу и поэзию респонденты любят одинаково. Интересно, что среди поэтов оказалась Агния Барто, стихи которой любят многие поколения детей младшего школьного возраста. Ее как любимого поэта указали почти треть респондентов.

Топ-10 произведений из школьной программы, которые современным авторам нравилось читать, будучи школьниками:

«Мастер и Маргарита» (М. А. Булгаков) (55%) «Евгений Онегин» (А. С. Пушкин) (51%) Сказки А. С. Пушкина (50%) «Вечера на хуторе близ Диканьки» (Н. В. Гоголь) (49%) «Капитанская дочка» (А. С. Пушкин) (45%) «Алые паруса» (А. С. Грин) (41%) «Герой нашего времени» (М. Ю. Лермонтов) (40%) «Тимур и его команда» (А. П. Гайдар) (35%) Басни И. А. Крылова (34%) «Гранатовый браслет» (А. И. Куприн) (33%)

Несмотря на то что самым любимым произведением из школьной программы становится «Мастер и Маргарита» Михаила Булгакова, в десятку лидеров входит сразу несколько произведений Александра Пушкина.

Хотя многие знаменитые произведения не вошли в десятку лидеров, наши респонденты отмечали их среди произведений, которые им нравилось читать в школьные годы: «Преступление и наказание» Ф. М. Достоевского (30%), «Отцы и дети» И. С. Тургенева (30%), «Война и мир» Л. Н. Толстого (24%).

Топ-10 любимых зарубежных классиков:

Марк Твен (50%) Ганс Христиан Андерсен (48%) Александр Дюма (42%) Джек Лондон (41%) Артур Конан Дойл (40%) Жюль Верн (40%) Уильям Шекспир (39%) Антуан де Сент-Экзюпери (32%) Редьярд Киплинг (28%) Даниэль Дефо (25%)

Самым любимым зарубежным автором стал Марк Твен. На втором месте Ганс Христиан Андерсен. Стоит отметить, что среди любимых зарубежных писателей большинство — это авторы любимых классических приключенческих произведений: Александр Дюма, Джек Лондон, Артур Конан Дойл, Жюль Верн, Даниэль Дефо.

Топ-10 зарубежных произведений, которые больше всего нравилось читать в школьные годы:

Сказки Ганса Христиана Андерсена (50%) Мифы и легенды Древней Греции (48%) «Приключения Тома Сойера» (Марк Твен) (45%) «Маленький принц» (Антуан де Сент-Экзюпери) (39%) «Ромео и Джульетта» (Уильям Шекспир) (39%) «Робинзон Крузо» (Даниэль Дефо) (39%) «Три мушкетёра» (Александр Дюма) (35%) «Белый Клык» (Джек Лондон) (35%) «Дети Капитана Гранта» (Жюль Верн) (34%) Рассказы Джека Лондона (31%)

Топ-10 зарубежных произведений подтверждает десятку любимых авторов. Будучи школьниками, современным российским писателям больше всего нравилось читать приключенческие произведения. Любопытно, что также наверху рейтинга оказались «Мифы и легенды Древней Греции».

Школьная программа после школы

75% опрошенных нами писателей перечитывали во взрослом возрасте произведения из школьной программы. Из них 72% сказали, что после этого у них изменилось отношение к ним. 21% не уверены и говорят, что отношение отчасти изменилось, отчасти — нет. И только 7% заявляют, что после того, как они перечитали произведения из школьной программы, их отношение к ним никак не изменилось.

62% наших респондентов говорят, что у них есть произведения школьной программы, которые им начали нравиться только во взрослом возрасте.

Топ-5 произведений из школьной программы, которые начали нравиться во взрослом возрасте:

«Война и мир» (Л. Н. Толстой) (17%) «Преступление и наказание» (Ф. М. Достоевский) (13%) «Мастер и Маргарита» (М. А. Булгаков) ( 12%) «Анна Каренина» (Л. Н. Толстой) (9%) «Идиот» (Ф. М. Достоевский) (4%)

Интересно, что среди книг, которые начали нравиться нашим респондентам уже во взрослом возрасте, оказались сразу два произведения Льва Толстого: «Война и мир» и «Анна Каренина» — а также два романа Федора Достоевского: «Преступление и наказание» и «Идиот».

Уроки литературы и их влияние

48% опрошенных авторов утверждают, что уроки литературы и школьная программа повлияли на то, что они читают сегодня. 29% говорят, что школьная программа и ее преподавание на уроках литературы в чем-то повлияли, а в чем-то нет. Однако 23% сказали, что школа не повлияла на их сегодняшние предпочтения.

55% писателей говорят, что самое главное, что смогли сделать уроки литературы и прочитанная школьная программа, — это познакомить их с разными литературными жанрами. 52% сказали, что школа заложила им любовь к чтению, и 44% — интерес к чтению. 47% отмечают, что уроки и программа позволили им лучше разбираться в литературе. 42% опрошенных школа привила привычку читать. И 40% говорят, что школьная программа и уроки литературы сформировали их вкус.