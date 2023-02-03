Россиянка получила премию ЮНЕСКО на первом Международном конгрессе влиятельных женщин в Тегеране

Елена Сергеевна Казанцева – первая россиянка, получившая награду Национальной комиссии ЮНЕСКО за достижения в биологических науках, в искусстве и за социально значимую деятельность на первом Международном конгрессе влиятельных женщин. Конгресс проходил в январе 2023 года в Тегеране по инициативе иранского правительства и собрал более 300 гостей из 99 стран. На мероприятиях присутствовали выдающиеся женщины на всех уровнях: первые леди, министры, ректоры университетов, руководители, ученые.

Для участия в конкурсе необходимо было направить полное резюме, описывающее деятельность в области науки, искусства и проекты в общественной сфере. Комиссия конкурса была впечатлена кандидатурой представительницы России: резюме Елены Казанцевой составило 11 страниц, на которых были перечислены достижения в биологических науках, проекты в искусстве, награды, международные дипломы и сертификаты.

Кандидатская степень по биологии, 47 научных публикаций, в том числе две книги, экспедиции от Черного до Белого морей и от Москвы до Сахалина, международные проекты с Японией, Китаем, Ираном и Германией, педагогическая деятельность на Биофаке МГУ.

Деятельность, связанная с искусством: фотограф, скульптор, экскурсовод, лектор, член Московского Союза Художников и Международного совета музеев (ICOM). Также Елена Казанцева является учредителем и директором АНО «Центр поддержки и развития социокультурных проектов «Преображение», в рамках деятельности которого реализуется проект по созданию парка скульптур под открытым небом в Московской области.

Владеет четырьмя языками (английский, персидский, японский, китайский), работает как краевед, журналист и общественник: член Истринского краеведческого объединения, постоянный участник и автор статей Воскресенских чтений, инспектор Ассоциации Общественного контроля Московской области.

«Это огромная честь для меня получить поддержку и одобрение моей деятельности на международной арене! Меня переполняют счастье и гордость за то, что я представляла Россию на конгрессе, Россия – это страна возможностей. На этом мероприятии у меня был уникальный шанс общаться с выдающимися женщинами из всех уголков мира. Прием был организован на высшем уровне. Я очень люблю персидскую культуру и язык, мне бы очень хотелось в дальнейшем иметь сотрудничество с Ираном в области науки и искусства», – прокомментировала свою победу Елена Сергеевна.

По итогам конкурса награды были удостоены только семь влиятельных женщин. Кроме Елены Казанцевой награду ЮНЕСКО получили: профессор медицинской генетики Соде Гафурифад из Ирана, профессор пищевой промышленности Захра Эмам Джума из Ирана, профессор химической промышленности Можган Занди из Ирана, профессор химии и фармацевтики Ваннаджан Сангиран Ли из Тайланда, пропагандист и исследователь ислама Мириам Беатрис Юнес из Аргентины, бизнесмен и специалист по международному маркетингу Пан Сяовэй из Китая. На конгрессе был подписан меморандум, по которому все страны-участницы обязуются сотрудничать в научной и культурной сфере, наращивать взаимодействие в здравоохранении и спорте. Следующий Международный конгресс влиятельных женщин пройдёт в Армении.

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