Ежегодная национальная премия России в области развития общественных связей «Серебряный Лучник» была учреждена в 1997 году.

Финалисты (участники шорт-листа) и организаторы Pr-премии RuPOR 2022. Фото: RuPOR, Эдуард Юзбашян. Воронеж, 2023

Премия имеет развитую систему региональных конкурсов: «Серебряный Лучник»-Дальний Восток, «Серебряный Лучник»-Сибирь, «Серебряный Лучник»-Урал, «Серебряный Лучник»-Приволжье, «Серебряный Лучник»-Самара, «Серебряный Лучник»-Юг, «Серебряный Лучник»-Север-Запад. В систему также входит конкурс в центральном федеральном округе — Премия в области развития общественных связей «RuPoR» (ранее — Центрально-Черноземная премия в области развития связей с общественностью «RuPoR»), которая была учреждена в Воронеже в 2005 г. по инициативе Геннадия Шаталова.

Премия RuPoR присуждается ежегодно по итогам открытого конкурса государственным и общественным деятелям, командам и специалистам в области развития общественных связей, осуществляющим свою профессиональную деятельность на территории Центрального федерального округа.

Учредители премии «Rupor»: Российская ассоциация по связям с общественностью (РАСО), НП «Национальная премия в области развития общественных связей «Серебряный Лучник» , ФРОС Region PR и ООО «Продюсерский центр «Контент».

В 2021 году на соискание XVII PR-премии RuPoR было заявлено 69 проектов из 10 регионов Центрального федерального округа, в финал премии прошли презентации 43 проектов из 7 регионов, которые стали лауреатами, включая 4 специальные награды.

В 2022 г. на XVIII Премию было подано 83 проекта из 10 регионов — информирует газета «Ведомости», 27-28 января 2023 г. в Воронеже на площадке отеля «Дегас» состоялся финал XVIII PR-премии RuPoR, в рамках которого с презентациями выступили авторы — финалисты, включённые в шорт-лист Премии, — 45 проектов, сообщает ТАСС.

По итогам экспертной оценки Экспертным советом Премии в двух этапах премии (дистанционном и очном) лауреатами стали 34 проекта, включая 1 специальную награду — специальный диплом, в соответствии с Положением о Премии.

Защита проекта «Премия Журнала «Богема» в финале Pr-премии RuPOR 2022. Фото: Журнал «Богема». Воронеж, 2023

Модная индустрия регулярно представляет свои проекты на Премии «Серебряный лучник» и ее региональном отборе «Rupor». На предыдущей XVII PR-премии RuPoR в номинации «Международные коммуникации» 3 место заняла Неделя моды Mercedes-Benz Fashion Week Russia, ООО «Группа Артефакт», Москва, информационным партнером которой стал Журнал «Богема», а на прошедшей XVIII PR-премии RuPoR — единственная специальная награда досталась Премии Журнала «Богема» / La Boheme Awards «За эффективную синергию проектов», Журналу, который в 2020 г. стал лауреатом Национальной премии в области индустрии моды «Золотое веретено» при поддержке Министерства промышленности и торговли Российской Федерации.

Проект защищал главный редактор, кандидат наук, член Союза журналистов России, дизайнер Владислав Ананишнев @ananishnev.

Смотрите специальный репортаж Журнала «Богема» о мероприятии и интервью с организаторами: Геннадий Шаталов, председатель Правления ФРОС Region PR, президент премии RuPoR, член Жюри Национальной премии «Серебряный Лучник», Воронеж; Надежда Явдолюк, исполнительный директор Национальной премии в области развития общественных связей «Серебряный Лучник».

Премия проходила в несколько этапов:

27 января прошли очные защиты проектов, вошедших в шорт-лист премии.

28 января для участников и экспертов премии прошла автобусно-пешеходная экскурсия по Воронежу с посещением музея-корабля «Гото Предестинация», а также Адмиралтейского храма, в котором бывал император Петр I.

Вечером состоялась торжественная церемония награждения XVIII Премии в области развития общественных связей RuPoR.

ПОБЕДИТЕЛИ XVIII PR-ПРЕМИИ RuPoR

ESG-коммуникации: экология и устойчивое развитие:

2 место — «Мифы и сказания о возобновляемой энергетике», Ассоциация развития возобновляемой энергетики.

Антикризисные коммуникации:

1 место — АНО «Московский спорт», Digital-агентство Интериум.

2 место — Пробегство от санкций: Автодом открыл салон «параллельно импортированных» Lamborghini, ГК Автодом.

Благотворительность:

1 место — Программа социальных инвестиций СИБУРа «Формула хороших дел», Коммуникационное агентство PromoAge.

Внутрикорпоративные коммуникации и корпоративные медиа:

1 место — Общекорпоративный чемпионат профессионального мастерства, Золотодобывающая компания «Полюс».

2 место — Конкурс «Сбер Стар Kids», Центрально-Черноземный банк Сбербанка.

2 место — Центр-Провинция, Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, Калужский филиал.

Специальный диплом: «За эффективную синергию проектов» — Премия Журнала «Богема» / La Boheme Awards, ООО «Москластер».

Корпоративные коммуникации:

1 место — Новая жизнь Mercedes-Benz в России, ГК Автодом.

2 место — Свет сквозь тьму, Центрально-Черноземный банк Сбербанка.

Культурно-просветительские проекты:

1 место — Конкурс региональных театральных коллективов «Полюс. Золотой сезон» и его финал в рамках регионального представления международного фестиваль «Территория», Золотодобывающая компания «Полюс».

2 место — Международный фестиваль славянской письменности МНОГО БУКВ.

2 место — Россия в ее иконе. Неизвестная история страны в утраченных памятниках XV-XX вв., PR Inc.

Маркетинговые коммуникации:

1 место — Виды с базовых станций Tele2, Белгородский филиал ООО «Т2 Мобайл».

2 место — GO LOOKY!, PR Inc.

2 место — Коммуникационное сопровождение выхода на биржу Positive Technologies, Коммуникационное агентство PromoAge.

Международные коммуникации:

2 место — Российский авторынок глазами китайских СМИ, ГК Автодом.

Образовательные проекты в сфере коммуникаций:

2 место — Профориентационный проект «Блиц-Школа по рекламе и PR философского факультета МГУ имени М.В. Ломоносова», МГУ имени М.В. Ломоносова.

Продвижение государственных и общественных программ:

1 место — Первый цифровой документ на транспорте в формате NFT, Коммуникационное агентство LISA.

2 место — Второй Всероссийский отбор лучших практик активного долголетия, Коммуникационное агентство PromoAge.

2 место — Информационная акция «Безопасное лето», ГАУК «МОСГОРТУР».

Проект в области туризма:

1 место — Кухня Куликова поля, или История на вкус, Государственный музей-заповедник «Куликово поле».

2 место — Поехали. Юбилей Петра I, Центрально-Черноземный банк Сбербанка.

Развитие и продвижение территорий:

1 место — Экспедиция «Золото открытий» как способ изменить отношение к региону – совместный проект золотодобывающей компании «Полюс» и клуба путешественников «Градусы открытий», Золотодобывающая компания «Полюс».

Студенческий проект:

1 место — Образовательный проект «Медиашкола Черноземья», Даниил Константинов, ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет».

2 место — Изменение стратегии ведения социальных сетей направления «Реклама и связи с общественностью» философского факультета МГУ имени М.В. Ломоносова в новых условиях с применением PR-технологий, Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова.

Экспертный совет (жюри) Pr-премии RuPOR 2022. Фото: RuPOR, Андрей Парфёнов. Воронеж, 2023

Решением Экспертного совета 10 проектов из числа лауреатов премии рекомендованы к участию в Национальной премии в области развития общественных связей «Серебряный лучник».

Из них один проект сразу проходит в шорт-лист премии:

Общекорпоративный чемпионат профессионального мастерства, Золотодобывающая компания «Полюс».

Девять проектов рекомендуются к участию в премии без регистрационного взноса:

АНО «Московский спорт», Digital-агентство Интериум.

Программа социальных инвестиций СИБУРа «Формула хороших дел», Коммуникационное агентство PromoAge.

Конкурс «Сбер Стар Kids», Центрально-Черноземный банк Сбербанка.

Центр-Провинция, Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, Калужский филиал.

Новая жизнь Mercedes-Benz в России, ГК Автодом.

Международный фестиваль славянской письменности МНОГО БУКВ, Международный фестиваль славянской письменности МНОГО БУКВ.

Виды с базовых станций Tele2, Белгородский филиал ООО «Т2 Мобайл».

GO LOOKY!, PR Inc.

Первый цифровой документ на транспорте в формате NFT, Коммуникационное агентство LISA.

Журнал «Богема» / La Boheme Magazine – журнал о богемной жизни: о моде, красоте и культурной жизни, лауреат Национальной премии в области индустрии моды «Золотое веретено» 2020 при поддержке Министерства промышленности и торговли Российской Федерации, Neva Fashion Awards 2022, RuPoR 2022. Включён в крупнейший на планете агрегатор новостей Google News, а также Seldon.News. В экосистему журнала «Богема» входят: премия La Boheme Awards, Конкурс талантов La Boheme Contest, или International Talent Contest, конкурс красоты Miss La Boheme, международный кинофестиваль La Boheme Cinema, дизайн-бюро La Boheme Interior, обучение La Boheme Visage, модные бренды и модное шоу Ga-La Boheme Fashion Show.

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