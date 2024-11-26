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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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ДомойМоскваВ киноцентре «Октябрь» состоялось открытие 15-го Фестиваля бразильского кино

В киноцентре «Октябрь» состоялось открытие 15-го Фестиваля бразильского кино

editor
By editor
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фестиваль бразильского кино
Фото © пресс-служба Каро.АРТ

22 ноября в киноцентре «Октябрь» состоялось открытие московской части 15-го Фестиваля бразильского кино. С приветственным словом перед гостями выступил посол Бразилии в России Родриго Баэна Соарес. Дипломат заявил, что культурные связи между странами становятся все крепче, а проведение Фестиваля «демонстрирует отношение взаимного восхищения между Бразилией и Россией». Как отметил посол, долголетие Фестиваля в России обеспечивается его востребованностью у российского зрителя.

Также в рамках церемонии открытия прошел мини-концерт струнного квартета в составе двух скрипок, альта и виолончели под руководством дирижера выпускника академии консерватории имени П.И. Чайковского Бруно Брандао Куарежмы. Гости услышали композиции, вдохновленные традициями северо-востока Бразилии.

По словам продюсера Фестиваля, директора компании «Линьяс Продусоес Културайс» Фернанды Бульоес, организаторы сформировали насыщенную и разнообразную программу фильмов, которая позволит российским зрителям не только получить удовольствие от просмотра, но и проникнуться бразильской культурой и историей. Продюсер подчеркнула, что в картинах фестиваля россияне смогут увидеть и знакомые лица. Так, в комедии «Влюблённая» главную роль исполнила Джованна Антонелли, сыгравшая Жади в популярном бразильском сериале «Клон». «В Клоне было много всего того, что так любит российская публика: любовь, боль, страдания и хороший финал», – сказала Фернанда Бульоес.

Открылся же фестиваль фильмом «Гонзага». Картина повествует о жизни бразильского певца и аккордеониста Луиса Гонзаги, одного из величайших популяризаторов музыкального стиля форро по всему миру. Фильм «Гонзага» уже открывал 6-й Фестиваль бразильского кино, а теперь вернулся на экраны в юбилейный год.

В рамках фестиваля зрители смогут увидеть киноновинки различных жанров: от романтических комедий до драм и биографических лент.

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