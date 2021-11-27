Станции «Русской Медиагруппы» стали обладателями 5 наград на Церемонии «Радиомания-2021»

25 ноября 2021 года состоялась юбилейная XX Церемония вручения Премии «Радиомания-2021»: самой авторитетной Премии в области радио. Ежегодно Российская Академия Радио (РАР) отмечает самые яркие проекты, программы и ведущих российской радио отрасли.

В этом году в коллекции «Русской Медиагруппы»появилось 5 драгоценных золотых микрофона!

Обладателем Премии «Радиомания-2021» стали:

Ведущий «Русского Радио» Дмитрий Оленин вноминации: «Радио DJ»;

XXV Юбилейная Церемония вручения национальной музыкальной Премии «Золотой Граммофон»: рекордное количество зрителей онлайн, «Русское Радио» в номинации «Продвижение, внеэфирный проект».

В этом году был введён ряд специальных и новыхноминаций, одной из которых стал «Прорыв года»: она вручалась станции, которая за минувший год показала наиболее значимый рост аудитории. Победу в номинации одержало радио Monte Carlo, суточный охват которого увеличился за минувший год на 24%, по данным Mediascope.

Премии Российской Академии Радио удостоились и региональные партнёры «Русской Медиагруппы». Радио DFM, Ростов-на-Дону получило два золотых микрофона. В номинации «Лучший диджей» статуэтку забрал Дима Белых, а в номинации «Рекламный аудиоролик собственного производства» победа досталась ролику «Эко про Бога».

Также РАР особо отметила радио MAXIMUM, отмечающее в этом году 30-летие, и вклад станциив развитие российского радиовещания. Кстати, ведущие утреннего шоу радио MAXIMUM, Чак и Дмитрий Шуманский, стали ведущими одного из отделений Церемонии вручения премии «Радиомания».

«Для любой радиостанции и ведущего Премия «Радиомания» – это признание профессионализма, умения угадать предпочтения аудитории. Мы все работаем ради наших слушателей, но подобные отправные точки позволяют «сверить часы», взглянуть на свою работу со стороны. Это признание от всего радиосообщества, профессионалов своего дела! И это очень ценно», –отметил Дмитрий Оленин.

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