В Казани пройдет финал Всероссийского культурно-благотворительного фестиваля детского творчества «Добрая волна»

В течение 2021 года в восьми городах России проходили региональные отборочные туры Всероссийского культурно-благотворительного фестиваля детского творчества «Добрая волна» при поддержке Фонда президентских грантов. В фестивале принимали участие талантливые дети с ограниченными возможностями и дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации.

Всероссийский культурно-благотворительный фестиваль «Добрая волна» создан в 2017 году по инициативе Мэра Казани Ильсура Метшина и народного артиста России, композитора Игоря Крутого. Фестиваль проводится при поддержке Фонда президентских грантов, Правительства Республики Татарстан и Фонда содействия развитию благотворительности «Добрая Казань». Организаторами фестиваля выступают Академия Игоря Крутого и Мэрия Казани.

В течение года профессиональные члены жюри фестиваля оценивали творческие номера детей и подростков от 6 до 16 лет. Юные артисты показывали свои таланты в четырёх направлениях фестиваля: музыка (вокал), игра на инструменте, хореография и сценическое искусство (оригинальный жанр, чтение, жестовое пение). Многие участники подавали заявки онлайн и члены жюри смотрели эти номера на видеоэкране. В этом году «Добрая волна» прошла в г. Казани, г. Ростове-на-Дону, г. Новосибирске, г. Ярославле, г. Симферополе, г. Курске, г. Кемерово и г. Москве. А финальные мероприятия: гала-концерт фестиваля, награждение победителей и мастер-классы состоятся в Казани со 2 по 6 декабря 2021 г.

Всего в этом году подано более 2 500 заявок на участие в фестивале «Добрая волна». В Казань едут 113 финалистов: детей и коллективов. На суд жюри будут представлены 73 творческих номера.

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