Бахрушинский музей открыл музей русского драмтеатра имени Искандера в Абхазии

26 августа 2025 года в Сухуме (Республика Абхазия) в присутствии президента Абхазии Бадры Гунба генеральный директор Бахрушинского театрального музея Кристина Трубинова открыла Новый музей Государственного русского театра драмы имени Фазиля Искандера. Первый международный проект программы Бахрушинского музея «Новый музей театра» реализован при поддержке Министерства культуры Российской Федерации.

«Сегодня мы становимся свидетелями знаменательного события — открытия нового музея Государственного русского театра драмы имени Фазиля Искандера. Символично, что этот проект реализован именно в день признания независимости Абхазии Российской Федерацией. Культурные связи Абхазии и России имеют глубокие исторические корни и продолжают динамично развиваться. Мы высоко ценим то внимание, которое уделяется совместным проектам в сфере искусства, ведь именно культура формирует подлинные мосты дружбы между народами. Имя Фазиля Искандера дорого каждому абхазу. Наш великий соотечественник, писатель мирового уровня, сумел в своём творчестве отразить душу Абхазии, её характер, её красоту и мудрость. Его произведения стали достоянием не только российской, но и мировой литературы, а для нас — источником гордости и духовного единения. Выражаю искреннюю благодарность Министерству культуры Российской Федерации, Бахрушинскому театральному музею, а также Министерству культуры Абхазии и руководству Русского театра драмы имени Фазиля Искандера за воплощение этой инициативы», — прокомментировал президент Абхазии Бадра Зурабович Гунба.

«Для нас особенно важно не только сохранять театральное наследие, но и наполнять его живым содержанием, понятным и близким современному зрителю. Воплощением этой идеи стала программа Бахрушинского музея «Новый музей театра» — масштабный культурно-просветительский проект, нацеленный на создание в регионах театральных музеев нового формата — живых пространств, где история сцены встречается с передовыми технологиями в открытом диалоге со зрителем. Сегодня проект выходит за рамки национальных границ и становится международным. Новый музей в Сухуме — это пространство межкультурной коммуникации, встреч и памяти. Он стал символом прочной культурной связи между Абхазией и Россией, а также новым этапом в развитии нашей программы «Новый музей театра». Хочу отдельно выразить свою благодарность Бадре Зурабовичу за поддержку и доверие», — прокомментировала генеральный директор Бахрушинского театрального музея Кристина Трубинова.

Новый музей рассказывает историю одного из ведущих театров Абхазии -Государственного русского театра драмы имени Фазиля Абдуловича Искандера — от 1980-х годов до наших дней. Экспозиция включает более 120 экспонатов из коллекции театра и фондов Бахрушинского музея: костюмы, афиши, архивные документы, фотоматериалы, предметы бутафории.

Среди особо ценных экспонатов — платье Аленушки из первого спектакля театра «Аленький цветочек», премьера которого состоялась в 1981 году. Постановка была создана режиссёром М. К. Мархолиа — одним из ведущих театральных деятелей Абхазии — по сюжету классической сказки С. Т. Аксакова. В экспозиции также представлены предметы бутафории, афиша и программа этой знаковой премьеры.

Центральное место в экспозиции отведено фигуре Фазиля Абдуловича Искандера, имя которого театр носит с 2017 года.

«Я — русский писатель, но певец Абхазии», — говорил о своём творчестве Фазиль Искандер, подчёркивая глубокую связь с родной землёй. Именно в Абхазии разворачиваются события большинства его произведений. Его книги отличаются метким словом, живыми образами и мудростью, рождёнными на пересечении русской и абхазской культур.

Воссозданный кабинет Фазиля Искандера с его неизменной пишущей машинкой — символом писательского труда — станет одним из центральных и самых ценных образов музея. Личные вещи, рукописи, прижизненные издания и фотографии, переданные вдовой писателя А. М. Искандер-Хлебниковой, откроют двери в мир его творчества.

Новый музей стал первым местом памяти писателя на его родине, что придаёт проекту особую культурную и историческую значимость.

«Бахрушинский музей, Министерство культуры России, Российская Федерация в целом сделали большой подарок Сухуму, Абхазии — в нашем театре появилось новое потрясающее музейное пространство, где с использованием современных технологий будет наглядно воссоздана история, показано настоящее и обрисовано будущее единственного Русского театра Абхазии — Театра имени Фазиля Искандера. Наш театр — самый популярный в Абхазии, и благодаря проекту «Новый музей театра» у зрителей появится возможность обрести объемное и всестороннее представление о феномене РУСДРАМа, глубже понять наш смысл и предназначение. Особо ценно, что частью музейной экспозиции стал мемориальный кабинет классика абхазской и русской литературы, нашего великого соотечественника Фазиля Искандера — место его памяти, которого так не хватало в нашей стране», — прокомментировал генеральный директор РУСДРАМа Ираклий Хинтба.

Открытие музея в Сухуме — пятый проект, реализованный в рамках федеральной программы «Новый музей театра»: ранее музейные пространства были открыты в Ярославле, Кинешме, Махачкале и Курске. До конца 2025 года планируется запуск ещё двух музеев — в Донецке и Самаре.

Все этапы реализации проекта — от разработки концепции и архитектурного замысла до художественного оформления и технического исполнения — осуществляются Бахрушинским театральным музеем.