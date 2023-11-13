Русская Испания

Роман Иванович Клейн. Альгамбра. Дворик

Испания давно существует в сердце русских художников. Хотя дипломатические контакты между двумя странами и существуют с 1667 года, середина XIX века стала временем первого ознакомления отечественных живописцев с Испанией. Там побывали Константин Коровин, Александр Головин, Макс Волошин, Василий Суриков, Пётр Кончаловский и многие другие. Живопись, графика, театрально-декорационные работы, испанские образы в отечественном кинематографе – приношение музея культуре родины Диего Веласкеса и Проспера Мериме

Дворцы в мавританском стиле, испанские танцовщицы, зарисовки гор, песков, карнавального празднества представлены в выставочных залах ГМИИ им. А.С. Пушкина. Густые мазки самых разных красок, плащи и широкополые шляпы, Дон Кихоты (конечно, кадры из фильма Григория Козинцева) и помощь Советского Союза в Гражданской войне 1936-1939. Всё это – Испания в душе русского.

Испания – страна перекрестия культур, где европейская мысль соседствовала с восточной. Лучшие музеи страны предоставили материалы и экспонаты к выставке. И если творчество Натальи Гончаровой, Петра Вильямса, Константина Горбатова знакомо столичному (и не только) посетителю, то испанские образы Михаила Соколова из Ярославского художественного музея видеть удаётся не так часто, как и «Бой быков» Владимира Бехтеева из Екатеринбургского музея изобразительных искусств. Его быки – одновременно кубофутуристическое произведение, но не лишённые цирковой плакатной зрелищности.

Коррида – страстное, традиционное и жестокое действо, но истинно испанское, ибо страсть в крови у этого народа.

Дух Испании у русских художников был в передаче жестами и позы, архитектурных украшений мавританский дворцов, в письмах родным и близким (как это делал Александр Головин), в знойных испанцах с цветком в чёрных волосах. Испания была в печальном взгляде Дон Кихота – неутомимого рыцаря, в танцах в тавернах и стихе Козьмы Пруткова, в знаменитейшем приветствие, которое в 30-е годы прошлого столетия знал едва ли не каждый школьник.

Марина АБРАМОВА