V юбилейный Фестиваль-конкурс негосударственных театральных инициатив в области театров для детей и юношества «Трубадур» подвёл итоги

С 30 октября по 5 ноября в Фольклорном центре «Москва» прошел V юбилейный Фестиваль-конкурс негосударственных театральных инициатив в области театров для детей и юношества «Трубадур».

Участников фестиваля отобрал экспертный совет, а спектакли, вышедшие в финал, оценили квалифицированные члены жюри, состоящие из театральных критиков, продюсеров и ведущих профессионалов в области театра для детей. Фестиваль позволил познакомиться с работами негосударственных детских театров большому количеству зрителей, оказал поддержку талантливым коллективам, а компетентное жюри дало профессиональную оценку их работе.

Спектакль-победитель стал резидентом ГБУК г. Москвы Фольклорный Центр «Москва» и будет включен в его репертуар. Идея и основа Фестиваля – семья, культура, традиции – это то, чего не хватает современному обществу и без чего нельзя воспитать счастливого ребенка и полноценную личность.

В 2023 году победителями стали:

Номинация «Лучшая мужская роль» – Василий Куралев и Алексей Блохин, спектакль «Белый пароход» Театральная лаборатория КукLab;

Номинация «Лучшая женская роль» – Дарья Витан, спектакль «Мое Ленинградское детство», «Мамин театр»;

Номинация «Лучшее музыкальное оформление» – «Мое Ленинградское детство», «Мамин театр»;

Номинация «Лучшая работа художника» – Ирина Уколова спектакль «Белый пароход», Театральная лаборатория КукLab;

Номинация «Лучшая работа режиссера» – Мария Литвинова и Вячеслав Ягнатов, спектакль «Как создать Вселенную», театр «Трикстер»;

Номинация «Лучший спектакль от 12 до 16 лет» – спектакль «Белый пароход», Театральная лаборатория КукLab;

Номинация «Лучший спектакль от 6 до 12 лет» – спектакль «Плюшевый кролик», «Соты. Театр про добро»;

Номинация «Лучший спектакль от 0 до 6 лет» – спектакль «Кандинский в песочнице», «Первый театр»;

Гран-при, главный приз Фестиваля «Трубадур» – «Мое Ленинградское детство», «Мамин театр».

Специальный призы:

За креативный подход к народному творчеству – спектакль «Тридесятое Царство», «Первый театр»;

За верность исторической правде – спектакль «Анна Франк», Театр «Луч»;

За художественно-воспитательную ценность спектакля – «Тоня Глиммердал», Театральная лаборатория КукLab;

За современное прочтение классической литературы – «Вокруг света за 80 дней», театр «Снарк»;

За пластическое решение спектакля – «Изничивошный цирк», Калабала - Цирк для самых маленьких;

За веру в добро – «Котомуррия», инклюзивный театр «Городок Незнайки».

Фото - Сергей ЖУРАВЛЁВ