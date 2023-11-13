«Нина»: светская премьера фильма Оксаны Бычковой прошла в кинотеатре «Художественный»

В кинотеатре «Художественный» состоялся светский премьерный показ фильма «Нина», режиссер Оксана Бычкова. Московская премьера прошла в рамках фестиваля к 114-летию кинотеатра «Художественный».

Нине почти 40, у нее есть заботливый муж, сын и любимая работа логопеда. Нина счастлива, у нее спокойная и размеренная жизнь. Семейную идиллию нарушает неожиданный звонок из прошлого. Руслан — бывший возлюбленный Нины, серьезно болен и просит ее приехать в Тбилиси — город, где они когда-то были счастливы. Нина колеблется, но в итоге соглашается принять приглашение. Ее муж не против – он доверяет Нине и не видит ничего плохого в том, чтобы жена смогла проститься с когда-то дорогим ей человеком. Однако короткое путешествие в прошлое круто изменит жизни всех фигурантов истории.

Мировая премьера «Нины» прошла на Шанхайском международном кинофестивале (SIFF). Драма Оксаны Бычковой также стала призером 31-го фестиваля российского кино в Выборге и была представлена в рамках индустриальной программы WIP Europa на международном кинофестивале в Сан-Себастьяне (SSIFF).

Режиссер фильма «Нина» Оксана Бычкова, снявшая ранее «Питер FM», сценарий написала Любовь Мульменко («Купе №6», «Разжимая кулаки», «Верность) в соавторстве с Оксаной Бычковой. Роли исполнили Юлия Пересильд, Евгений Цыганов, ранее уже работавший с Бычковой в «Питер FM», Кирилл Кяро («Нюхач») и Андро Чичинадзе.

Продюсеры — Екатерина Филиппова, Игорь Мишин, сопродюсер — Владимер Качарава. Фильм «Нина» создан кинокомпаниями Pan-Atlantic Studio (Россия) и 20 Steps Production (Грузия) при поддержке Министерства культуры РФ в рамках программы прямых инвестиций в российское кинопроизводство от «МТС Медиа».

Среди гостей премьеры – исполнители главных ролей Юлия Пересильд, Евгений Цыганов, Кирилл Кяро, продюсеры – Екатерина Филиппова и Игорь Мишин, а также Алексей Учитель, Юлия Снигирь, Клим Шипенко, Денис Шведов, Анна Банщикова, Нино Нинидзе, Тина Баркалая, Григорий Калинин и другие.

Фото – Анано САРДЖЕВЕЛАДЗЕ, Pan-Atlantic Studio