Выставка «Внутренний космос» открывается в Галерее Давыдково

4 ноября 2022 в Галерее Давыдково Объединения «Выставочные залы Москвы» открывается выставка творческого дуэта Евгения Гриневича и Натальи Куликовой «Внутренний космос». В залах галереи можно будет увидеть графику, роспись по ткани и арт-объекты.

Евгений Гриневич, Наталья Куликова. Внутренний космос. 2022

Чтобы перемещаться в открытом космосе, обычным космонавтам нужна ракета, скафандры. Художники Евгений Гриневич и Наталья Куликова нашли другой, Внутренний космос, где можно обойтись без скафандров. Вместо этого они разработали и создали специальные приспособления – арт-объекты «Шкафандры».

В Галерее Давыдково будет представлен широкий диапазон таких специальных приборов-сфер, надевая которые человек погружается в иное, «внутреннее» измерение, перемещаясь в своем сознании. Внутри сферы открывается безграничный Внутренний космос. Как и Внешний, он без начала и конца, верха и низа. И как бы далеко мы не продвигались, космос всегда остается непостижимой загадкой. Выставка предлагает каждому зрителю совершить свое увлекательное и таинственное путешествие.

Кураторы и авторы выставки — художники творческого дуэта «Планетянин» — за годы совместной работы осуществили множество проектов в области искусства и издательского дела. В экспозиции выставки они представят графику, арт-объекты, а также роспись по ткани.

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