В Москве прошел Глобальный финансовый Форум: ECUMENE 2023. Представители российских и международных финансовых и государственных институтов обсудили вопросы изменения климата и экологии, «синих» финансов и освоения Арктического региона, сохранения биоразнообразия, глобального устойчивого развития. В форуме приняла участие «Русская Медиагруппа».

На форуме ECUMENE 2023 выступила директор по устойчивому развитию «Русской Медиагруппы» Маргарита Буторина. В своем выступлении она рассказала о роли медиа в «синей» экономике и экономике воды.

«Медиа информируют и просвещают аудиторию. Они активно продвигают зеленую повестку и освещают вопросы в том числе синей экономики и водных ресурсов, – рассказала в ходе своего выступления Маргарита Буторина. – Однако очень важна роль медиа и в экономической цепочке. Медиа, как связующее звено между бизнесом и потребителями, являются драйвером финансовых инструментов, включая «синие» финансы. «Синий» маркетинг привлекает клиентов и аудиторию к продуктам «синего» цикла, способствуя развитию этого вида экономики. Чистая вода, чистая акватория, правильное маркетинговое позиционирование – это инструменты, которые повышают инвестиционный интерес, привлекают туристов».

Маргарита Буторина рассказала о том, какую роль играют СМИ в информационной поддержке мероприятий, таких как акция «Вода России» на Байкале и других в рамках Нацпроекта «Экология». Участие медиа в таких мероприятиях является важным для донесения информации до аудитории и представляет пример эффективного взаимодействия органов власти, представителей бизнеса, медиа и общества.

Ключевой задачей ECUMENE 2023 является формирование новых подходов создания и стабилизации международной, экономической, финансовой, экологической и технологической повестки. Это станет важным вкладом в контексте развития мирового устойчивого развития – важнейшего компонента долгосрочной стратегии национальной безопасности Российской Федерации. 16 тематических сессий трехдневной деловой программы форума собрали более 100 спикеров из разных стран мира, в том числе Китая, Египта, США, Сербии, Перу, Норвегии, Зимбабве, Ганы, Кении, ОАЭ, Марокко, Танзании, Нигерии, Маврикия, Барбадоса.

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