«Русская Медиагруппа» признана лучшим медиахолдингом страны

24 декабря в отеле The Carlton, Moscow состоялась 14-я ежегодная премия телеканала Fashion TV Russia «Fashion New Year Awards 2024». «Русская Медиагруппа» получила награду в номинации «Лучший медиахолдинг».

Престижную награду – статуэтку в форме бриллианта – от лица генерального продюсера телеканала Марии Ост вручили представителю холдинга, директору по коммуникациям компании Кермен Шварцман.

«Этот год для «Русской Медиагруппы» был насыщен событиями, показавшими высокую эффективность холдинга. Достижения любой компании – это всегда слаженная работа команды, без которой реализовать многогранные задачи невозможно. Поэтому награда принадлежит всем сотрудникам. От лица «Русской Медиагруппы» я благодарю телеканал Fashion TV за столь высокую оценку наших достижений. Хочу пожелать всем нам в будущем году новых открытий, побед и наград», – отметила Кермен Шварцман.

В этот предновогодний вечер модное мероприятие посетили известные дизайнеры, редакторы глянцевых журналов, актеры и спортсмены, а также представители бизнеса.

Победителей выбирали в нескольких номинациях: «Fashion-персона XXI века», «Fashion-клип», «Fashion-певица», «Концертное шоу года», «Икона стиля», «Показ года» и другие.

Среди награжденных – Филипп Киркоров, Любовь Успенская, Дмитрий Маликов, Ольга Бузова, Ирина Дубцова, Зара, Игорь Чапурин, Яна Расковалова, Люся Чеботина, Алена Апина, Александр Панайотов, Татьяна Ким и другие.