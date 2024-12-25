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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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Домой366INFO.RU«Русская Медиагруппа» признана лучшим медиахолдингом страны

«Русская Медиагруппа» признана лучшим медиахолдингом страны

editor
By editor
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русская медиа-группа
Фото © пресс-служба «Русской Медиагруппы»

24 декабря в отеле The Carlton, Moscow состоялась 14-я ежегодная премия телеканала Fashion TV Russia «Fashion New Year Awards 2024». «Русская Медиагруппа» получила награду в номинации «Лучший медиахолдинг».

Престижную награду – статуэтку в форме бриллианта – от лица генерального продюсера телеканала Марии Ост вручили представителю холдинга, директору по коммуникациям компании Кермен Шварцман.

«Этот год для «Русской Медиагруппы» был насыщен событиями, показавшими высокую эффективность холдинга. Достижения любой компании – это всегда слаженная работа команды, без которой реализовать многогранные задачи невозможно. Поэтому награда принадлежит всем сотрудникам. От лица «Русской Медиагруппы» я благодарю телеканал Fashion TV за столь высокую оценку наших достижений. Хочу пожелать всем нам в будущем году новых открытий, побед и наград», – отметила Кермен Шварцман.

В этот предновогодний вечер модное мероприятие посетили известные дизайнеры, редакторы глянцевых журналов, актеры и спортсмены, а также представители бизнеса.

Победителей выбирали в нескольких номинациях: «Fashion-персона XXI века», «Fashion-клип», «Fashion-певица», «Концертное шоу года», «Икона стиля», «Показ года» и другие.

Среди награжденных – Филипп Киркоров, Любовь Успенская, Дмитрий Маликов, Ольга Бузова, Ирина Дубцова, Зара, Игорь Чапурин, Яна Расковалова, Люся Чеботина, Алена Апина, Александр Панайотов, Татьяна Ким и другие.

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