РАСПРОДАЖА

Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

Новое на сайте

Домой366INFO.RUКнижные лидеры за 2024 год

Книжные лидеры за 2024 год

editor
By editor
43

Книжный магазин «Библио-Глобус» подвел итоги продаж.

В сегменте «Художественная литература»

  1. Виктор Пелевин «Круть»
  2. Габриэль Гарсиа Маркес «Увидимся в августе»
  3. Евгений Водолазкин «Лавр»
  4. Дина Рубина «Не вычеркивай меня из списка»
  5. Джонатан Литтелл «Благоволительницы»
  6. Захар Прилепин «Собаки и другие люди»
  7. Александр Проханов «Убийство городов»
  8. Юрий Поляков «Совдетство. Узник пятого волнореза»
  9. Теодор Драйзер «Это безумие»
  10. Артуро Перес-Реверте «Последнее дело Холмса»

В сегменте «Нон-фикшн»

  1. Елена Вавилова «Нетворкинг для разведчиков. Как извлечь пользу из любого знакомства»
  2. Виктор Франкл «Сказать жизни «Да!»: Психолог в концлагере»
  3. Ольга Примаченко «К себе нежно. Книга о том, как ценить и беречь себя»
  4. Джеймс Клир «Атомные привычки. Как приобрести хорошие привычки и избавиться от плохих»
  5. Эрих Фромм «Искусство любить»
  6. Даниэль Канеман «Думай медленно…решай быстро»
  7. Михаил Лабковский «Привет из детства. Вернуться в прошлое, чтобы стать счастливым в настоящем»
  8. Татьяна Белоусова «Этикет: Полный свод правил светского и делового общения : Как вести себя в привычных и нестандартных ситуациях»
  9. Михаил Жебрак «Пешком по Москве»
  10. Александр Артамонов «Без права на возвращение. Исповедь разведчика»

В сегменте «История»

  1. Митрополит Тихон (Шевкунов) «Гибель империи. Российский урок»
  2. Ольга Муравьева «Как воспитывали русского дворянина»
  3. Альбом «Нацистский геноцид народов СССР»
  4. Владимир Рябов «Русская фольклорная демонология. От оборотней и мертвецов до русалок и огненного змея»
  5. Владимир Мединский «Рассказы из русской истории. XVIII век»
  6. Владимир Мединский «Петр I. Начало» (т.1, кн.3)
  7. Надежда Адамович «Интимная Русь. Жизнь без Домостроя, грех, любовь и колдовство»
  8. Владимир Мединский «Петр I. Империя» (т.2, кн.4)
  9. Сергей Максимов «Нечистая, неведомая и крестная сила»
  10. Мишель Фуко «Надзирать и наказывать. Рождение тюрьмы»

В сегменте «Детская литература»

  1. «Мама, папа и Домашние животные»
  2. Антуан де Сент-Экзюпери «Маленький принц» (рис. А. де Сент-Экзюпери)
  3. Надежда Баранова «Совещание игрушек. Стихи для детей»
  4. Ольга Артемова «Девочки, прославившие Россию»
  5. «Тактильные сказки. Теремок»
  6. Питер Браун «Дикий робот»
  7. «Тактильные сказки. Заюшкина избушка»
  8. Надежда Баранова «Дили-дили-дилижанс. Стихи для детей»
  9. Наталья и Ольга Артемовы «Мальчики, прославившие Россию
  10. Андрей Жвалевский «Время всегда хорошее»

В сегменте «Искусство»

  1. Николай Цискаридзе «Мой театр. Книга вторая»
  2. Николай Цискаридзе «Мой театр. Книга первая»
  3. Дмитрий Марков «Черновик»
  4. Дмитрий Марков «Россия в квадрате»
  5. Аре Бреан «Музыка и мозг. Как музыка влияет на эмоции, здоровье и интеллект»
  6. «Русский цвет»
  7. Наталья Кортунова «Знаки, символы и аллегории в искусстве. Как понимать и разбираться»
  8. Георгий Данелия «Тостуемый пьет до дна»
  9. Людмила Сайгина «Мироздание Федора Шехтеля»
  10. Дмитрий Антонов «Нимб и крест: как читать русские иконы»

В сегменте «Литература на иностранных языках»

  1. Антуан де Сент-Экзюпери «Маленький принц» (французский)
  2. Джоан Роулинг «Гарри Поттер и Философский камень» (английский)
  3. Виктория Барсукова «Короткие истории на испанском языке» (испанский)
  4. «Испанский шутя. 100 анекдотов для начального чтения» (испанский)
  5. Уильям Шекспир «Сонеты» (английский)
  6. «Французский шутя. 200 анекдотов для начального чтения» (французский)
  7. Иоганн Вольганг Гете «Фауст. Трагедия» (немецкий)
  8. Лаура Эскивель «Шоколад на крутом кипятке» (испанский)
  9. Анна Тейлор «Простые рассказы» (английский)
  10. Луиза Олкотт «Маленькие женщины» (английский)
Предыдущая статья
Как стать звездой новогодней вечеринки 2025: зелёный и медь для модного образа
Следующая статья
Артист и популярный шоумен Вячеслав Макаров попал в топ-3 самых лучших телеведущих

Новое в рубрике

В 2024-м году АртМосковия изменила свою политику. АртМосковия – не только СМИ, но и площадка для реализации товаров и услуг. Редакция приглашает к сотрудничеству представителей творческих профессий и оказывает содействие по реализации их твореческих произведений. Мы ведем работу и в этом направлении.

Информационные материалы: релизы, статьи, обзоры, репортажи, аналитика, интервью, комментарии, мнение и т.д. по тематике культура и искусство, публикуются бесплатно. Анонсы, афиша, материалы рекламного характера – НЕ ПУБЛИКУЮТСЯ!

Все обращения в редакцию происходят в письменном виде на e-mail: info@artmoskovia.com или WhatsApp, Telegram +79251310870. На телефонные звонки, редакция не отвечает. (Благодарим за это телефонных спамеров.)

© 2015–2024. Сетевое СМИ «АртМосковия», сайт artmoskovia.ru (Входит в состав Издательского проекта СМИ «АртМосковия»). Регистрирующий орган — Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 62117 от 19.06.2015. Учредитель – О.П. Неснова. Главный редактор – О.П. Неснова. Редакция не является юридическим лицом.

16+

Рейтинг@Mail.ru