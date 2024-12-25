Книжные лидеры за 2024 год

Книжный магазин «Библио-Глобус» подвел итоги продаж.
В сегменте «Художественная литература»
- Виктор Пелевин «Круть»
- Габриэль Гарсиа Маркес «Увидимся в августе»
- Евгений Водолазкин «Лавр»
- Дина Рубина «Не вычеркивай меня из списка»
- Джонатан Литтелл «Благоволительницы»
- Захар Прилепин «Собаки и другие люди»
- Александр Проханов «Убийство городов»
- Юрий Поляков «Совдетство. Узник пятого волнореза»
- Теодор Драйзер «Это безумие»
- Артуро Перес-Реверте «Последнее дело Холмса»
В сегменте «Нон-фикшн»
- Елена Вавилова «Нетворкинг для разведчиков. Как извлечь пользу из любого знакомства»
- Виктор Франкл «Сказать жизни «Да!»: Психолог в концлагере»
- Ольга Примаченко «К себе нежно. Книга о том, как ценить и беречь себя»
- Джеймс Клир «Атомные привычки. Как приобрести хорошие привычки и избавиться от плохих»
- Эрих Фромм «Искусство любить»
- Даниэль Канеман «Думай медленно…решай быстро»
- Михаил Лабковский «Привет из детства. Вернуться в прошлое, чтобы стать счастливым в настоящем»
- Татьяна Белоусова «Этикет: Полный свод правил светского и делового общения : Как вести себя в привычных и нестандартных ситуациях»
- Михаил Жебрак «Пешком по Москве»
- Александр Артамонов «Без права на возвращение. Исповедь разведчика»
В сегменте «История»
- Митрополит Тихон (Шевкунов) «Гибель империи. Российский урок»
- Ольга Муравьева «Как воспитывали русского дворянина»
- Альбом «Нацистский геноцид народов СССР»
- Владимир Рябов «Русская фольклорная демонология. От оборотней и мертвецов до русалок и огненного змея»
- Владимир Мединский «Рассказы из русской истории. XVIII век»
- Владимир Мединский «Петр I. Начало» (т.1, кн.3)
- Надежда Адамович «Интимная Русь. Жизнь без Домостроя, грех, любовь и колдовство»
- Владимир Мединский «Петр I. Империя» (т.2, кн.4)
- Сергей Максимов «Нечистая, неведомая и крестная сила»
- Мишель Фуко «Надзирать и наказывать. Рождение тюрьмы»
В сегменте «Детская литература»
- «Мама, папа и Домашние животные»
- Антуан де Сент-Экзюпери «Маленький принц» (рис. А. де Сент-Экзюпери)
- Надежда Баранова «Совещание игрушек. Стихи для детей»
- Ольга Артемова «Девочки, прославившие Россию»
- «Тактильные сказки. Теремок»
- Питер Браун «Дикий робот»
- «Тактильные сказки. Заюшкина избушка»
- Надежда Баранова «Дили-дили-дилижанс. Стихи для детей»
- Наталья и Ольга Артемовы «Мальчики, прославившие Россию
- Андрей Жвалевский «Время всегда хорошее»
В сегменте «Искусство»
- Николай Цискаридзе «Мой театр. Книга вторая»
- Николай Цискаридзе «Мой театр. Книга первая»
- Дмитрий Марков «Черновик»
- Дмитрий Марков «Россия в квадрате»
- Аре Бреан «Музыка и мозг. Как музыка влияет на эмоции, здоровье и интеллект»
- «Русский цвет»
- Наталья Кортунова «Знаки, символы и аллегории в искусстве. Как понимать и разбираться»
- Георгий Данелия «Тостуемый пьет до дна»
- Людмила Сайгина «Мироздание Федора Шехтеля»
- Дмитрий Антонов «Нимб и крест: как читать русские иконы»
В сегменте «Литература на иностранных языках»
- Антуан де Сент-Экзюпери «Маленький принц» (французский)
- Джоан Роулинг «Гарри Поттер и Философский камень» (английский)
- Виктория Барсукова «Короткие истории на испанском языке» (испанский)
- «Испанский шутя. 100 анекдотов для начального чтения» (испанский)
- Уильям Шекспир «Сонеты» (английский)
- «Французский шутя. 200 анекдотов для начального чтения» (французский)
- Иоганн Вольганг Гете «Фауст. Трагедия» (немецкий)
- Лаура Эскивель «Шоколад на крутом кипятке» (испанский)
- Анна Тейлор «Простые рассказы» (английский)
- Луиза Олкотт «Маленькие женщины» (английский)