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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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Домой366INFO.RUЮлия Полетыкина возглавила Департамент в Министерстве культуры РФ

Юлия Полетыкина возглавила Департамент в Министерстве культуры РФ

editor
By editor
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Юлия Полетыкина

17 сентября стало известно о новом назначении в Министерстве культуры РФ. Должность руководителя Департамента воспитательной работы, просветительских проектов и специальных образовательных программ в сфере культуры заняла Юлия Полетыкина. Ранее она возглавляла Министерство культуры Курской области.

«За годы работы в культурном секторе Курской области я получила бесценный опыт как в сфере управления, так и в понимании нюансов культурной повестки. А обучение на кадровой программе позволило мне аккумулировать этот опыт и по-новому, более широко взглянуть на свою деятельность. Убеждена, что задача культуры, искусства да и любого творчества гораздо глубже, чем просто украшение жизни и досуга. Культура воспитывает, одухотворяет, образовывает, служит смысловым стержнем. Поэтому в своей работе всегда стремлюсь ориентироваться на важные созидательные смыслы. Надеюсь, что переход в новый департамент Минкультуры РФ позволит мне масштабировать наработанный опыт на более широкую аудиторию, внести свой вклад в культурное просвещение и образование в нашей стране», — комментирует свое назначение Юлия Полетыкина.

В Администрации Курской области Юлия Николаевна проработала 15 лет, начав с позиции ведущего специалиста и дойдя до должности министра культуры. Под ее руководством реализовался ряд региональных проектов, в  частности «Культурная среда», «Творческие люди», «Цифровая культура», а также государственная программа «Развитие культуры в Курской области».

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