Юлия Полетыкина возглавила Департамент в Министерстве культуры РФ

17 сентября стало известно о новом назначении в Министерстве культуры РФ. Должность руководителя Департамента воспитательной работы, просветительских проектов и специальных образовательных программ в сфере культуры заняла Юлия Полетыкина. Ранее она возглавляла Министерство культуры Курской области.

«За годы работы в культурном секторе Курской области я получила бесценный опыт как в сфере управления, так и в понимании нюансов культурной повестки. А обучение на кадровой программе позволило мне аккумулировать этот опыт и по-новому, более широко взглянуть на свою деятельность. Убеждена, что задача культуры, искусства да и любого творчества гораздо глубже, чем просто украшение жизни и досуга. Культура воспитывает, одухотворяет, образовывает, служит смысловым стержнем. Поэтому в своей работе всегда стремлюсь ориентироваться на важные созидательные смыслы. Надеюсь, что переход в новый департамент Минкультуры РФ позволит мне масштабировать наработанный опыт на более широкую аудиторию, внести свой вклад в культурное просвещение и образование в нашей стране», — комментирует свое назначение Юлия Полетыкина.

В Администрации Курской области Юлия Николаевна проработала 15 лет, начав с позиции ведущего специалиста и дойдя до должности министра культуры. Под ее руководством реализовался ряд региональных проектов, в частности «Культурная среда», «Творческие люди», «Цифровая культура», а также государственная программа «Развитие культуры в Курской области».