Правовой гардероб: какие «маски» примеряют авторы

Художники, музыканты, программисты, изобретатели и другие креаторы, так или иначе создающие результаты интеллектуальной деятельности, объединены одним словом — авторы. Однако каждый из них может выступать в различных правовых статусах, и от этого напрямую зависит уровень дохода, формат работы, популярность и перспективы развития, а также интересы тех, кто является заказчиком их продуктов и услуг. О том, как адекватно подобрать правовую «маску», в каких случаях автор передает свои исключительные права третьим лицам и с кем сегодня удобнее сотрудничать работодателям, поговорили эксперты конференции ЭРА IP Quorum «Креативная собственность: интеллектуальная экономика», недавно прошедшей в Сколково.

Расстановка сил

О том, кто такой автор, четко написано в статье 128 четвертой части ГК РФ: им признается физическое лицо, гражданин, чьим творческим трудом создано произведение или другой результат творческой деятельности (РИД). Говоря о различных креативных направлениях и профессиональных сферах, градация выглядит следующим образом: автор произведения, автор исполнения — артист, кинорежиссер, автор изобретения, полезной модели, промышленного образца, селекционных достижений, топологии интегральной микросхемы, если ее делал человек, а не машина.

— Такое классическое представление об авторе-гражданине, который не обременен никакими другими статусами, существует со времен королевы Анны. Также есть правовая маска автора-работника — того, кто создает РИДы, потому что это его служебная обязанность. С одной стороны, она понятна. При ее выборе определенным образом распределяются права, оформляются отношения, есть возможность в правовом и параллельно существующем гражданско-правовом договоре учитывать какие-то нюансы по предложенной законодателем модели. С другой стороны, в связи с этим статусом возникает несколько вопросов, которые не вполне урегулированы законодательством. Самый главный — когда есть конкуренция работодателей и временный творческий коллектив с участием работников из разных организаций. Сложность в том, как они, создавая общий продукт, будут разрешать вопросы со своими работодателями, а если к ним присоединяются сотрудники на фрилансе, ситуация еще больше запутывается, — начала дискуссию директор Научно-образовательного центра интеллектуальной собственности и цифровой экономики Digital IP Екатерина Чуковская.

Существуют и другие правовые маски — например, особенно распространенный в малом бизнесе статус креативного руководителя, когда предприниматель сам что-то создает. Его подтверждает информационное письмо Суда по интеллектуальным правам, в котором говорится, что руководитель организации является ее сотрудником, уполномоченным давать задания в том числе и себе самому. Еще одна маска — автор — индивидуальный предприниматель, которая, по словам Чуковской, часто «надевается» ради определенных налоговых преференций, особого налогового режима. Согласно ГК РФ индивидуальный предприниматель в своем статусе приравнивается не к физическим, а к юридическим лицам, более того — коммерческим, поэтому выбор такой ипостаси влечет за собой целый шлейф неприятных последствий, о которых даже не задумываются авторы.

Наконец, последняя маска — автор-самозанятый. Он остается гражданином, и его статус видит только налоговая служба. Минусы — невозможность привлекать кого-то к сотворчеству, нанимать сотрудников, а также ограниченный верхний предел вознаграждения.

— Самозанятость создавали не для авторов, а для специалистов по оказанию услуг. Туда хорошо вписываются фотографы и операторы, работающие на свадьбах, но не творцы. Если мне кажется, что я создаю шедевры, мне не очень подойдет этот формат. И конечно, предел заработка в 2 400 000 рублей в год для авторов, раскрученных артистов, исполнителей — это не то, к чему стоит стремиться, надевая на себя такую маску, — считает Екатерина Чуковская.

Екатерина Чуковская также рассказала, по каким критериям можно сравнивать и выбирать авторские статусы:

— Для начала — это свобода творчества и право на ошибку. В определенных режимах, таких как автор-работник, автор-подрядчик, никакой свободы и нет. Не представляю, как могут мыслить такими категориями авторы — индивидуальные предприниматели: они в принципе не могут заключать договоры авторского заказа — это может сделать только физическое лицо. Также ГК напрямую запрещает им заключать безвозмездные договоры с другими коммерческими юридическими лицами. Второй критерий выбора правовой маски — необходимость выплаты налогов и взносов. Если за автора-работника их выплачивает работодатель, то автору-самозанятому и автору — индивидуальному предпринимателю важно не забывать про эти выплаты. Третий критерий — степень ответственности. Для автора — физического лица существует ограниченная ответственность. Если он нарушил договор, не выполнил его условия или исполнил работу ненадлежащим образом, он отвечает максимум в размере реального ущерба. То есть в случае с договором заказа он вернет аванс. Если самим договором предусмотрены неустойки, автор выплачивает их, только если вместе с авансом они превышают реальный ущерб. В отличие от физического лица, предприниматель несет полную и безвиновную ответственность, потому что предпринимательство приравнивается к видам деятельности повышенной опасности.

Секрет фирмы

Дженнет Демидова, патентный поверенный РФ, IP-юрист, рассказала о том, что делать, если работник получил доступ к секретным сведениям, может ли он претендовать на права, если разработал ноу-хау для конкретной компании, и как работодателям защитить служебные результаты интеллектуальной деятельности:

— Самое интересное в законодательстве связано со служебным секретом производства (ноу-хау), который у нас является объектом интеллектуальной собственности и охраняется в качестве сведений. Очевидно, что, раз такие секретные сведения существуют, есть и человек, который их собрал, по сути создал. Несмотря на то что соответствующий режим конфиденциальности, в том числе коммерческой тайны, введен компанией (юридическим лицом). При этом в соответствии с гражданским кодексом у нас есть и служебный секрет производства, который из общих норм предполагает создание объекта работником в пределах или в связи с исполнением своих трудовых обязанностей, в некоторых случаях и по служебному заданию. Однако если мы откроем кодекс, то не найдем понятия автора секрета производства, хотя есть понятие служебного секрета производства. При том что в ГК РФ указываются авторы произведений, изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, селекционных достижений, топологий, в том числе служебных. На мой взгляд, это очень большой парадокс.

Тем не менее с момента, когда сотрудник, создавший служебное произведение, оповестил об этом работодателя, последний должен в течение трех лет предпринять одно из трех действий: либо начать самостоятельное использование этого произведения, либо передать права на него, либо оставить это в тайне. Если ни одно из них не выполнено, исключительное право на произведение возвращается работнику. В случае со служебными изобретениями, полезными моделями и промышленными образцами у работодателя есть шесть месяцев для принятия одного из следующих действий: подать заявку на патентование, передать право на получение патента либо также оставить это в тайне.

Также, как отметила Дженнет, работодателям важно помнить, что по гражданскому законодательству, не связанному с трудовым, они обязаны отдельно выплачивать авторам-работникам за создание служебных РИДов авторское вознаграждение, которое не входит в фиксированный оклад. При этом работодатель не вправе обойти эти нормы, внеся в трудовой договор условие о том, что такое вознаграждение входит в сумму заработной платы — в случае чего это сыграет только в минус при судебных разбирательствах.

— Существует постановление Правительства РФ, которое регламентирует ставки по выплатам вознаграждений за служебные изобретения, полезные модели, промышленные образцы. Данные ставки применяются в том случае, если иное не предусмотрено между работодателем и работником.

Поэтому с работниками важно составлять дополнительные соглашения о создании служебных РИДов, указывая в них, что именно создается, какие суммы выплачиваются за создание, использование, лицензирование.

Если вдруг сотрудник создал классное патентоспособное решение, а работодатель не заплатил ему авторское вознаграждение, после увольнения автор может взыскать его через суд. У нас были суды, когда с работодателей взыскивалось по несколько миллионов по служебным патентам по причине того, что иное не было предусмотрено и выплачено работнику.

Особое внимание хотелось обратить на то, что у служебных произведений отсутствуют какие-либо нормативные акты, которые бы устанавливали ставки авторских вознаграждений в отсутствие иных договоренностей, как по служебным патентам.

Защита прав между прошлым и будущим

Особенно важно наладить надежную с правовой точки зрения систему, когда речь идет о создании многосоставного продукта, такого как анимационный фильм. Генеральный директор киностудии «Союзмультфильм» Борис Машковцев поделился с коллегами своим опытом, описав структуру работы «Союзмультфильма» и то, как внутри нее распределяются права и обязанности:

— Мы балансируем между «Союзмультфильмом» советского времени, в котором авторские права регулировались совершенно по другой модели, и современностью, когда новое право пишется буквально у нас на глазах. При этом наш продукт — это всегда результат коллективного труда: представить, что один человек полностью создает анимационный фильм, практически невозможно. В анимации художник-постановщик признан автором наравне с режиссером-постановщиком, композитором и автором сценария. При этом художники и сценаристы очень сильно зависят друг от друга. Для продюсеров это серьезная головная боль, потому что, пока у тебя не появится дизайн, ты не понимаешь, что это будет за фильм. И чтобы окупить анимационный продукт, нам, в отличие от классического кино, недостаточно выпустить мультфильм на экраны и продать его онлайн-кинотеатрам. 50% дохода современная анимация получает от лицензионных программ. То есть мы отделяем работу художника — персонажей, атрибутику, другие элементы произведения, РИДы и получаем возможность монетизировать их отдельно, что и позволяет выходить в плюс.

У гостей «Союзмультфильма» сегодня может возникнуть ощущение, что они попадают в большой офис IT-специалистов, и оно абсолютно оправдано:

Современная анимация — это работа с компьютерной графикой, потенциально коммерческая деятельность. При этом у нас очень сильно развито разделение труда: в компании трудятся представители 20 профессий, каждый из которых занимается конкретной операцией. Однако решающую роль играют не компьютеры, а люди, и 80% приходится на урегулирование отношений со специалистами и интеллектуальный труд, в том числе это касается и передачи прав авторов продюсерам. Мы очень серьезно занимаемся этим, потому что в конечном итоге у продюсеров на руках не остается ничего, кроме этих прав. Если раньше были эскизы, коллекции кукол, то сейчас все производится в «цифре». Хотя удивительно, что в недавнем прошлом «Союзмультфильм» не сильно заботился о своих «сокровищах», и в результате многое из того, что могло войти в фонд, часть исторического наследия «гуляет» по сети.

По словам Бориса Машковцева, в штате студии сейчас работает более 200 человек, а над проектами работает около 800, включая фрилансеров и субподрядчиков. Все проекты и взаимодействия отображаются в облаке, а налаженный рабочий конвейер позволяет систематизировать задачи. На один полный метр осуществляется 20 000–25 000 формализованных операций, и эта формализация, в частности, позволяет грамотно очищать права, поэтому трудовые отношения с художниками сейчас — самая редкая форма работы.

Музыка их связала

Если в законе о государственной поддержке кинематографии 1996 года достаточно четко прописаны моменты, связанные с наличием штатного и нештатного творческого состава, распределением прав, то в музыкальной индустрии законодательство настолько не урегулировано. Илья Чамуха, юрисконсульт «Яндекс», основатель сообщества юристов музыкальной индустрии, рассказал об оформлении правовых статусов в этой сфере:

— Музыкальная индустрия — это не только песни, это еще и обложки, клипы, запись исполнения, создание мастер-версии фонограммы. Здесь важно учитывать работу целой команды, в которую входят звукорежиссер, клипмейкер, дизайнер и другие специалисты, работающие в штате или по договору. Как правило, в штате лейбла есть дизайнер и звукорежиссер. Каждый из них является автором, поэтому для результатов их деятельности необходимо вводить режим служебных произведений.

Если говорить про отношения лейбла и артистов, то лейблы предпочитают работать по продюсерским/лицензионным/агентским договорами с ИП. Дело в том, что деятельность артиста — это не только запись песен и получение роялти, но еще и концерты, рекламная деятельность, продажа мерча. Можно легко перейти за лимит в доходе для самозанятого. Тем более при авансировании лейблом артиста.

Говоря о правовых статусах, здесь очень важно учитывать вопрос подсудности. Если вы являетесь самозанятым, то защищать ваши интересы вы будете в судах общей юрисдикции, а не арбитражных судах, будучи ИП. Преимуществом арбитражных судов является то, что в итоге вы сможете защитить свои права в специализированном Суде по интеллектуальным правам.

При этом, по мнению юриста, начинающим артистам, чтобы размещаться на площадках, достаточно оформления самозанятости. Эта же форма подходит и для персонала, который занимается сопровождающей деятельностью и не числится в штате лейбла — снимает тизеры, организовывает фотосъемки и т. д. С такими специалистами чаще всего заключаются договоры гражданско-правового характера.

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Тема правовых масок и статусов авторов остается одной из самых сложных и актуальных в современном законодательстве.

— Очень многие маски в принципе не обозначены в нем. Например, сейчас на многих площадках обсуждается статус автора обучающегося для тех, кто создает дипломные, курсовые и другие подобные работы. Думаю, если в следующем году мы заявим такую же тему на конференции, нам будет о чем поговорить, — резюмировала Екатерина Чуковская.

Фото пресс-службы ЭРА IP Quorum