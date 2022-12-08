Вышел трейлер первого сериала о домовом Финнике

Группа компаний «Рики» и канал СТС представили первый трейлер сериала «Детектив Финник» — продолжения полнометражного анимационного фильма, занявшего второе место в рейтинге «ТОП-30 самых кассовых российских релизов 2022» по версии «Бюллетеня кинопрокатчика». Премьера первого сериала о домовом Финнике состоится 25 декабря в 12:00 на СТС. Телезрители увидят сразу восемь семиминутных серий проекта, который расскажет о новых приключениях домового-детектива.

«Мы невероятно рады, что зритель совсем скоро увидит продолжение приключений Финника и его друзей, ведь мы видим как искренне зритель полюбил проект и ждал продолжение. В сериале всё происходит некоторое время спустя после событий полнометражного фильма. Казалось бы, жизнь в городке должна вернуться к своему неспешному ритму, но жителям вновь предстоит столкнуться с необычными происшествиями. К счастью, на страже порядка — первый в мире детектив-домовой Финник! Приоткрыв завесу тайны, отмечу, что в проекте появятся новые персонажи, которые расширят уникальную вселенную домовых. Они живут в разных местах, а не только в домах людей и заботятся о них. Например, есть домовой часовой башни, библиотеки или даже канализации», – рассказывает Елена Чиркова, продюсер сериала и полнометражного фильма «Финник».

В продолжении истории у Финника появится помощница Кудряшка — любопытная внучка предводителя домовых. Авторы также расширили сюжетные линии дружбы Кристины и Финника и других домовых.

На новогодних каникулах зрителей СТС ждёт и полнометражный мультфильм «Финник». В этом году на II Международном фестивале фильмов для детей и юношества «Герой» картина одержала победу в номинации «Лучший полнометражный анимационный фильм». История про домового отмечена призом фестиваля «Новая анимация» и получила «Приз зрительских симпатий» в программе «До шестнадцати и старше» по итогам III Международного кинофестиваля «Западные ворота». 25 ноября 2022 года - фильму «Финник» был присужден первый приз в 5-м Большом Детском Фестивале в номинации - «Лучший анимационный фильм для детей. Полный метр».

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