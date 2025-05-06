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Аксиос!

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Русский код милосердия

editor
By editor
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Русский код милосердия в Первой мировой и Великой Отечественной войнах
Фото © пресс-служба Дома русского зарубежья им. А. Солженицына

В Доме русского зарубежья им. А. Солженицына состоялось выставки «Русский код милосердия в Первой мировой и Великой Отечественной войнах»

Экспозиция демонстрирует, что милосердие – это не просто слово, это код русской нации, передающийся из поколения в поколение. Это то, что объединяло и продолжает объединять самые разные слои нашего общества. Социальная реклама служит своеобразным проводником в мир истории милосердия. Она открывает новые перспективы для понимания того, как формировались наши представления о добре и зле, о долге и ответственности, о человечности и сострадании.

На выставке представлены открытки, плакаты, лубочные картины, рекламные объявления, раритетные вещи Первой мировой и Великой Отечественной войн, семейные истории династий Губониных и фон Мекков, деятельность княгинь-благотворительниц Тенишевой, Юсуповой, Щербатовой и другие экспонаты из частных коллекций.

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