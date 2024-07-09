Свыше 225 тысяч человек стали гостями фестиваля «Дружба народов» на ВДНХ

С 4 по 7 июля на ВДНХ четвертый раз прошел фестиваль национального гостеприимства «Дружба народов». В этом году для гостей фестиваля подготовили свыше 50 мероприятий: концерты, модные показы, ярмарки, экскурсии, мастер-классы и соревнования. За четыре дня насыщенную событийную программу посетили более 225 тысяч жителей и гостей столицы.

Масштабная концертная программа состоялась в субботу, 6 июля, на уличной сцене у арки Главного входа. Здесь прошел парад национальных искусств стран — участниц фестиваля, в том числе регионов России, выступили государственные инструментальные, вокальные и хореографические коллективы, современные фольклорные исполнители и группа OTYKEN.

Большой интерес у гостей фестиваля вызвал II Международный фестиваль культуры, моды и национального гостеприимства «Узоры». Программа фестиваля состояла из двух блоков: деловая часть — международный этнофорум — и культурно-зрелищная программа. С 4 по 7 июля в павильоне №11 «Казахстан» гости познакомились с традициями разных народов, посетили международную ярмарку гостеприимства, выступления ведущих экспертов и показы дизайнеров детской, этнической и современной моды с участием ведущих дизайнеров Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, Азербайджана и ряда регионов России. Основной акцент этого года — благопристойная мода.

В парке «Останкино» прошел народный белорусский праздник Купалье с хороводами, мастер-классами, выставками, народными играми, выступлениями народных ансамблей и артистов из России и Белоруссии. В купальскую ночь гости запустили в Останкинский пруд более 30 венков.

В павильоне №66 «Узбекистан» с 4 по 7 июля состоялся финал фестиваля «Улугбек Фест» с концертами органной музыки. Павильон №68 «Армения» представил программу «Яркость Армении». Здесь прошли мастер-класс по армянским и русским национальным танцам, выставка «Мемориалы Победы глазами детей», выступление артистов консерватории «Камерата Комитас» и кукольный спектакль «Весельчак».

6 и 7 июля можно было поучаствовать в бесплатных экскурсиях «Атом объединяет» в павильоне «АТОМ» и узнать о проектах «Росатома» в СНГ, Бангладеш, Венгрии, Египте, Индии, Китае, Турции и других странах.

Музей кино пригласил всех на кинофестиваль «Дружба народов», который шел четыре дня — с 4 по 7 июля. Гостей ждали фильмы и лекции, раскрывающие многообразие кинематографа студий союзных республик периода эвакуации во время Великой Отечественной войны.

Также на фестивале можно было посмотреть на соревнования всадников и спортсменов. 6 и 7 июля на выводном круге Центра национальных конных традиций прошли всероссийские соревнования по джигитовке на Кубок КШВЕ и региональные соревнования по джигитовке на Кубок ЦНКТ.

На территории парка развлечений «Орион» в дни фестиваля гостей ждали уличные активности для всей семьи от МРТК «МИР»: соревнования по футболу и баскетболу, настольным спортивным играм, художественные конкурсы.

Кроме того, прошли экскурсии по павильонам, танцевальный фестиваль и мастер-классы от «Детского посольства», соревнования по мас-рестлингу.

Совместно с Международной выставкой-форумом «Россия» состоялась передача домашнего очага от молодоженов, поженившихся во время Всероссийского свадебного фестиваля, национальным семьям из Армении, Киргизии и Узбекистана.