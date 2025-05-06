Выставка «Московский Художественный театр. 1941-1945» открылась в Музее МХАТ

Музей МХАТ представил выставку «Московский Художественный театр. 1941-1945», посвященную 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Выставка открылась фрагментом премьерного спектакля «Двадцать дней без войны» в постановке режиссера Марины Брусникиной. Премьера спектакля состоится 8 мая на Основной сцене в МХТ имени А.П. Чехова. В фрагменте спектакля на открытии выставки выступят: Иван Волков, Дарья Юрская, Валерий Трошин, Армен Арушанян и другие.

Артисты Художественного театра в своих мемуарах оставили воспоминания о событиях, происходивших с театром в эти страшные годы, а сотрудники Музея театра бережно сохраняли документы и фотографии, подтверждающие те или иные события.

Именно эти воспоминания, документы, фотографии позволили создателям выставки восстановить жизнь Художественного театра в эти трудные годы.

«Разбирая архивные материалы Художественного Театра времен Великой Отечественной Войны, очень остро чувствуешь истинное предназначение театра, как такового. Задача театра состоит не только в том, чтобы развлекать публику в мирное время, а именно в тяжелые времена особенно помогать людям: воодушевлять, вдохновлять на победу, вселяя в сердца веру и надежду на светлое будущее! И не только творчеством, но и человеческим поступком! Это вроде и так понятно, но читая письма, расписание концертов в госпиталях, дневники работников культуры – восхищаешься искренностью намерений помощи нуждающимся людям», – рассказал директор Музея МХАТ Павел Ващилин.

В июне 1941 года артисты Художественного театра были на гастролях в Минске, где им и пришлось встретить Великую Отечественную войну.

Бомбёжки, как вспоминали артисты, начались в первый день. На третий день одна из бомб попала в театр. Полностью были уничтожены декорации спектаклей «Дни Турбиных», «Школа злословия» и «На дне». Безусловно, все хотели вернуться в Москву, но оттуда пришла странная телеграмма: «Продолжать гастроли». И тогда Иван Михайлович Москвин взял ответственность на себя.

О том, как И.М. Москвин практически пешком вывел труппу и работников Художественного театра из Минска складывались легенды, а в театре его любовно прозвали «маршалом».

Оставаться в Москве тоже было опасно, поэтому в октябре 1941 года Художественный театр был эвакуирован в Саратов. Спектакли играли в здании Саратовского Театра Юного зрителя, а поселились в гостинице «Европа». Мест не хватало, поэтому в двухместных номерах жили по шесть-семь человек. Труднее всего приходилось служащим постановочной части и артистам массовых сцен, так как им приходилось ночевать прямо в театре. Спали на полу в костюмерных и гримёрных комнатах.

В июле 1942 года бомбёжки начались и в Саратове. Стало опасно оставаться и тут, и тогда было принято решение о переезде театра в Свердловск (ныне Екатеринбург).

Владимир Иванович Немирович-Данченко вместе со старейшими актёрами Малого и Художественного театров был эвакуирован правительством в Нальчик 9 августа 1941 года. С первых дней пребывания в Нальчике Вл. И. Немирович-Данченко рвётся в Москву, так как «тоскует» по театру и продолжает следить за каждым днём театра. А театр, где бы он не находился и какие бы трудности не испытывал, продолжает жить обычной жизнью. Репетировать новые постановки. Например, в Саратове был выпущен спектакль «Кремлёвские куранты», задуманный Вл. И. Немировичем-Данченко ещё осенью 1937 года. А спектакль по пьесе А.Е. Корнейчука «Фронт» был поставлен в Свердловске. Вернувшись в Москву в 1943 году, поставили «Последние дни» М.А. Булгакова, «Глубокую разведку» А.А. Крона и «Русские люди» К.М. Симонова.

Никогда ещё театр военных действий и театр игровой не были так тесно связаны, как в 1941-1945 годах. Выезжая в самые горячие точки с фронтовыми бригадами, артисты Художественного театра стремились донести театральное искусство до участников военных действий.

Кроме этого актёрские бригады выступали с концертами в госпиталях перед ранеными солдатами, отправляли на фронт продуктовые посылки, отвечали на многочисленные письма с фронта.

Весной 1943 года В.И. Качалов и А.К. Тарасова предложили открыть цикл вечеров ведущих артистов театра, средства от которых поступали бы в Фонд обороны страны. Эти вечера проводились в выходные дни театра. И первый такой концерт Алла Константиновна Тарасова провела 31 мая 1943 года.

А осенью 1943 года открылась знаменитая Школа-студия МХАТ имени Вл.И. Немировича-Данченко.

Нельзя не сказать и про Музей МХАТ в эти тяжёлые годы. Первый директор Музея МХАТ Николай Дмитриевич Телешов отказался эвакуироваться из Москвы, так как считал своей первоочередной задачей сохранить музейные фонды. И он это сделал. И это – бесценный вклад в историю нашей страны и Музея МХАТ.

На выставке представлены документы, макеты, фотографии, эскизы декораций. Впервые посетители увидят 8 тетрадей помощника режиссёра Художественного театра Василия Васильевича Глебова, в которых он запечатлел и описал события, происходившие с Московским Художественным театром в годы Великой Отечественной войны. (Названия тетрадей: «Первые дни войны», «Эвакуация в Саратов», «Памятные моменты Саратовских гастролей», «Общественная работа в Саратове», «Быт Мхатовцев в Саратове», «Глебовский альбом», «Поездка по Волге-Каме», «Гастроли в Свердловске»).