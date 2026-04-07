Регина Тодоренко встретилась с участниками инклюзивного проекта «Вожатый для каждого»

В стенах Российского университета спорта (ГЦОЛИФК) объединились участники образовательного проекта «Вожатый для каждого» и известная медийная личность, путешественница и писательница Регина Тодоренко. Это вдохновляющее мероприятие стало частью масштабной инициативы по подготовке 300 специалистов, готовых работать с детьми, имеющими инвалидность или ограниченные возможности здоровья (ОВЗ). Проект организован Благотворительным фондом Михаила Киселёва и «Газпром-Медиа Холдингом», заручившись поддержкой Российских студенческих отрядов (РСО) и грантовой поддержкой Мэра Москвы. Руководил диалогом Михаил Киселёв, первый заместитель председателя Комитета по молодёжной политике Госдумы и инициатор проекта.

Ключевая цель проекта «Вожатый для каждого» – преодолеть дефицит квалифицированных кадров, способных обеспечить полноценное сопровождение детей с инвалидностью и ОВЗ. В столице проживает более 57 тысяч таких детей, однако лишь незначительная часть вожатых обладает необходимой подготовкой. Инициатива Фонда Михаила Киселёва и «Газпром-Медиа Холдинга» демонстрирует свою актуальность: 300 слушателей уже проходят обучение, включающее теоретические занятия, практические тренинги и аттестацию, с последующим гарантированным трудоустройством в летние оздоровительные учреждения Москвы в 2026 году.

Михаил Киселёв активно продвигает философию инклюзии в сфере молодёжной политики, спорта и туризма. Под его эгидой был законотворчески закреплен инклюзивный туризм, реализованы проекты «Добробусы» в Сибири, предоставляющие бесплатное социальное такси для людей с инвалидностью, а также созданы инклюзивные трудовые мастерские и адаптивные спортивные объекты. По мнению Киселёва, достижение системных изменений требует синергии усилий власти, бизнеса и медийных фигур.

«Инклюзия начинается с людей, которые видят не преграды, а возможности, – отметил Михаил Киселёв. – Наш проект дает молодым специалистам необходимые навыки, а детям – право на качественный и безопасный отдых. Это требует объединения не только законодательных мер и инвестиций, но и команды единомышленников. Сегодня мы видим эту команду: власть, создающая условия; бизнес, инвестирующий в будущее; и яркие личности, такие как Регина Тодоренко, вдохновляющие новое поколение. Именно так происходят настоящие перемены».

В ходе живого общения Регина Тодоренко поделилась своим опытом в области лидерства, поддержания ресурсного состояния и построения эффективной коммуникации с детьми, в том числе с особыми потребностями. Она рассказала о важности установления контакта с разными людьми, создания атмосферы принятия для детей с инвалидностью и ОВЗ, а также о роли вожатого в раскрытии потенциала ребёнка. Особое внимание было уделено теме путешествий как инструмента развития и выхода из зоны комфорта, что нашло отражение в её детских книгах.

«Ваша работа – это не просто временная занятость, это возможность зажечь в ребёнке искорку, подарить ему уверенность, стать надёжным другом и наставником, – обратилась Регина Тодоренко к будущим вожатым. – Это огромная ответственность и великое счастье. Спасибо Фонду Михаила Киселева за эту инициативу. У вас всё получится!»

Завершилась встреча общим фотографированием и автограф-сессией. Участники активно взаимодействовали с Региной Тодоренко, выражая, что встреча стала для них мощным источником вдохновения и подтвердила правильность выбранного пути. Обучение по программе «Вожатый для каждого» продолжается, и летом 2026 года его выпускники приступят к работе в детских лагерях и оздоровительных центрах столицы, делая отдых доступным для всех детей.