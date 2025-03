«Съешь меня»: о чем расскажут фуд-фотографии

Фотографии пищи вошли в нашу жизнь давно, основательно и надолго. Витрины магазинов пестрят изображениями продуктов, сайты служб доставки еды изобилуют аппетитными картинками, а хорошую кулинарную книгу или меню в дорогом ресторане зачастую можно рассматривать с не меньшим удовольствием, чем альбом с репродукциями классика.

«Меню — это не просто перечень блюд, а изысканная прелюдия к трапезе, — отмечает PR-директор гастро-особняка Madame Roche Ева Восканян. — Мыслим о нем, как о шелесте страниц книги, написанной ароматами и вкусами. Грамотное оформление способно пробудить аппетит еще до первого заказа, усиливая желание окунуться в атмосферу. В нашем случае всё — от шрифта до текстуры бумаги — должно шептать об истории особняка, наших традициях и взглядах на кухню».

Если реклама — двигатель торговли, то фуд-фотография — верная сподвижница рекламы продуктов питания и готовых блюд: в этой сфере грамотное визуальное сопровождение — залог хороших продаж.

И вот почему.

Информация — сила

Еще в школе нам накрепко внушили, что 90% информации об окружающем мире человек получает при помощи зрения. Насчет конкретной цифры есть разные мнения, но в главном наши учителя правы: этот мир мы в первую очередь видим, а во вторую (пятую, десятую, двадцатую) слышим, обоняем и осязаем. Да, с едой все иначе, в нашем восприятии пищи на передовую выходят как раз вкусовые и обонятельные рецепторы. Но ресторан — это не уличный рынок, где черешню можно сперва попробовать, а потом купить; не открылось еще такого заведения, где клиент мог бы заказать стейк, предварительно обнюхав аналогичный. А со службами доставки еды все еще сложнее: вкус и запах блюда через интернет не передашь и с их помощью товар не отрекламируешь.

Остаются тексты и фотографии.

И вот тут мы сталкиваемся с реальностью, печальной или нет — судите сами: большинство людей предпочитают текстам картинки. Можно сколь угодно красочно расписывать, какое тонкое и хрустящее тесто у пиццы пепперони, как нежен лосось под сырно-сливочным соусом и насколько интересная текстура у пломбира с шоколадной крошкой под ягодным топпингом, — среднестатистический потенциальный клиент в лучшем случае пробежит описание глазами и сдержанно зевнет. А на качественной, профессионально сделанной фотографии готового блюда его взгляд гарантированно остановится, и начнут свою черную работу слюнные железы, и вероятность того, что человеку мучительно захочется заказать именно это блюдо, значительно повысится.

«Удачно оформленное меню — структурированное, легкое для восприятия и в едином стиле, — подчеркивает О Ген Ри, владелец ресторана “FISH проект”. — Когда вам приносят восемь отдельных листов с разными цветами и шрифтами, никак не связанными между собой, или огромный талмуд, это совсем не про легкое восприятие. Порядок разделов в меню кухни тоже важен — когда закуски идут перед горячим, а десерты в конце. Многие сейчас этим пренебрегают. А для гостя это важно и привычно».

Красота спасет мир

А если и не спасет, то точно увеличит количество товаров в чеке и, соответственно, повысит прибыль заведения. Хорошие фотографии блюд не только доставляют клиентам эстетическое удовольствие — они гарантированно увеличивают продажи. Вот стандартная ситуация: приходит человек в кафе, чтобы съесть брускетту и выпить кофе, открывает меню — а там роскошная фотография чизкейка; десерт на картинке прямо-таки сладостно шепчет: «Ты этого достоин». «Да, достоин, — соглашается клиент, — почему бы и нет, могу я, в конце концов, себе позволить; и чизкейк еще, пожалуйста, будьте добры».

«Безусловно, грамотное визуальное сопровождение в оформлении меню — это один из факторов, влияющих на успешные продажи, — говорит О Ген Ри. — Концептуальность, стиль, правильно расставленные акценты на блюдах с качественными фуд-фотографиями вызывают у гостя определенный эмоциональный отклик. Меню — это такой же способ диалога с гостями, как и интерьер или сервис. Как минимум вам приятно рассматривать красивые снимки, трогать тактильную бумагу с текстурой, интуитивно понимать, какое блюдо в каком разделе искать. В наши дни посещение ресторана — это не только про “поесть”, это целый ритуал, а для кого-то — образ жизни. Как максимум чаще всего вы заказываете то, что сопровождается картинкой. Выбирать глазами гораздо удобнее, хочется всего и побольше».

Хорошая фуд-фотография напрямую, без посредников, работает с эмоциональным восприятием клиента; именно она определяет, захочет ли человек попробовать данное блюдо. А вот дежурно, без души сделанная фотография никак не влияет на эмоции — и, соответственно, на заказы. В среднем после замены в меню любительских фуд-фото на профессиональные средний чек заведения в течение пары недель возрастает на 15–20%.

«Меню — это сцена, где главный актер — блюдо, — считает Ева Восканян. — Минимализм, акценты на деталях и четкая иерархия блюд — три кита, на которых строится успех. Пестрота и хаос — враги элегантности».

Кто попадется в сети

«Конечно, вы не найдете сейчас хорошего заведения без фуд-фото, — говорит О Ген Ри. — И бездумный постинг фоточек давно остался в прошлом. Фуд-соцсети задали высокий уровень: акцент делается не просто на еде, а на философии ресторана. В нашем проекте мы уделяем внимание качественному продакшену. Это помогает не только показать блюдо, но и передать концепцию заведения, его стиль и ценности».

Дорога начинается с первого шага. Театр начинается с вешалки. Визит в ресторан зачастую начинается… а вот и нет, не с просмотра меню, это уже второй этап; начинается он с изучения сайта заведения или его странички в социальных сетях. Интернет давно правит этим миром; чем красочнее оформлен канал заведения в соцсети, чем больше у него подписчиков, тем выше у заведения посещаемость.

«В наших социальных сетях мы используем различные фотографии, видео, снимаем рилсы, описывая атмосферу ресторана, — рассказывает Владимир Перельман, ресторатор, основатель проектов «Рыба Моя», I Like Wine, I Like Wine 2.0, I Like Grill, Beer&Brut, Bisque (Лиссабон), сооснователь Sage. — Ведь это целый мир со множеством механизмов. Социальные сети давно перестали быть просто визитной карточкой, благодаря которой можно составить свое впечатление о проекте или бренде. Через публикации в Telegram мы не только передаем атмосферу наших заведений, но и общаемся со своими гостями, делимся новостями, привлекаем их внимание к новым блюдам, коллаборациям и мероприятиям, знакомим с сотрудниками, даем возможность обратной связи. За работу наших социальных сетей отвечает команда маркетинга и SMM, которая проводит съемки, продумывает контент, выкладывает публикации и делает репосты от наших гостей».

Охота на фото

Вариант первый — заказать фотосессию.

«Надо закладывать на это бюджет изначально, — советует О Ген Ри. — Фотографы сейчас есть под разные бюджеты, оплата может быть как почасовая, так и за количество кадров. Фотографии и меню — задача вашего пиарщика или маркетолога. Дорого? Рисовать логотип — это тоже дорого, но я еще не видел ресторана без вывески. Если мы инвестируем в хороший продукт, стремясь готовить качественные вкусные блюда, то логично закладывать бюджет и на их качественную визуальную презентацию».

Фотосессия обычно выглядит следующим образом: в ресторан приезжает фотограф со своей аппаратурой, с фуд-стилистом или без него (услуги фуд-стилиста, разумеется, оплачиваются отдельно), ему предоставляют место для съемки (желательно как можно ближе к кухне; съемка одного блюда может занять и десять минут, и целый час, а на фото кушанье должно выглядеть свежим, не заветрившимся), и специалист начинает работать. В течение одной фотосессии, как правило, удается снять около 30 блюд.

Разумеется, ни одно из них после фотосъемки не попадет на стол к клиентам: мастер как минимум будет трогать еду руками, подправляя или перекладывая кусочки, а как максимум использует в работе несъедобные ингредиенты вроде лака для волос или крема для обуви. Затем фото проходят профессиональную обработку (удаление фона или дефектов, кадрирование, увеличение резкости — все, что мастер сочтет нужным сделать для повышения аппетитности снимков). Отдельно оплачивается день работы фотографа, отдельно — собственно фотосет, набор готовых обработанных фотографий.

«Как говорит Madame Roche, “элегантность часто рождается в скромности”, — отмечает Ева Восканян. — Загляните в свою команду: порой истинные таланты скрыты прямо у вас под носом. Еще для начала можно пригласить начинающего фотографа или стилиста, который с радостью будет творить магию за возможность пополнить портфолио».

Второй вариант актуален только для франшиз, которых в сегменте HoReCa, впрочем, более чем достаточно:

«Франчайзеры часто предоставляют партнерам-франчайзи в составе франшизы набор визуальных материалов, включая фуд-фото, чтобы сохранить единый стиль и идентичность бренда. Поэтому при открытии нового ресторана по франшизе стандарты бренда и качество визуального контента становятся особенно важными, — отмечает соучредитель компаний “Франчайзинг-Интеллект” и Scale IT, руководитель курса “Директор по франчайзингу” Мария Кизима. — Визуализация процесса приготовления и блюд помогает брендам транслировать свои ценности, например идею свежести продуктов, что важно для новых заведений и устойчивого развития существующих. Конечно, хорошие фуд-фотографии не гарантируют успех нового ресторана, но они имеют большое значение в привлечении потребителей и даже при продаже франшизы. Люди склонны выбирать заведения, которые “выглядят вкусно” на фотографиях. При этом необходимо использовать фуд-фотографии правомерно, не нарушая чужих авторских прав».

Как видим, фото совсем не обязательно должны быть собственными, сделанными именно в данном кафе или ресторане: большие сети решают этот вопрос централизованно. Отсюда рукой подать и до третьего варианта — который, кстати, в последние годы стремительно обретает всё большую популярность в связи с простотой и относительной бюджетностью.

Стоп! Уже снято

Третий вариант — приобрести готовые фуд-фото. Да, именно приобрести, а не скачать из интернета, ибо кому нужны проблемы с чужими авторскими правами, не говоря уже о том, что это попросту неэтично. Разумеется, потратиться придется, и все-таки этот вариант значительно более бюджетный, чем первый.

«Только за последний год спрос на фуд-фото вырос в среднем на 15–20%, – говорит руководитель российского контент-маркета IPEX Дарья Воинова. – Фотографы вовремя зафиксировали запрос рынка и смогли оперативно на него откликнуться. Количество фуд-фото, выставляемых на продажу, увеличилось на 24%. В среднем в месяц совершается 2 000 подобных сделок. Безусловно, существуют сезонные всплески, привязанные к различным праздничным датам, сменам сезонного ассортимента. Но в целом спрос и предложение продолжают стабильно расти».

Сейчас многие фуд-фотографы охотно выкладывают свои работы на платформах медиаконтента: маркетплейсах интеллектуальной собственности, фотобанках и стоках. Это дает возможность потенциальным покупателям найти уникальные снимки самых разных блюд на любой вкус — от супов до десертов, от привычных до экзотических. Бывает и так, что готовые фуд-фотографии выставляются на продажу не авторами, а правообладателями – теми же ресторанами, к примеру.

Что же до покупателей, то они находятся моментально: это могут быть издательства, выпускающие кулинарные книги и тематические календари, различные агентства, нуждающиеся в рекламной, имиджевой и информационной продукции, всевозможные СМИ и блогеры, которым нужны «картинки для привлечения внимания». И да, опять-таки кафе и рестораны – особенно на начальном этапе развития бизнеса, когда фуд-фотосессия еще не заказана, а на страничку в соцсети заведения уже хорошо бы выложить соответствующий контент.

Собственно, покупателем готового качественного фуд-фото может быть абсолютно кто угодно.

Даже вы – почему бы и нет?

Приятного аппетита!