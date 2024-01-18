«Русской походкой»: MIA BOYKA ворвалась в новогодний эфир с яркой новинкой

18 января на российских цифровых площадках состоялась премьера нового трека MIA BOYKA. В этот раз харизматичная певица и кумир молодежи решила поддержать популярный тренд: она примерила на себя соболиную шубу, запаслась красной икрой и выпустила зажигательную песню в духе 90-ых.

«Русской походкой» — яркая новинка о роскошной фрау, которая приковывает к себе восторженные взгляды толпы. Дерзко, ритмично и невероятно горячо — настоящий вызов от самой модной и смелой девчонки, покоряющей мировые танцполы и чарты.

«Дорогу мне, я иду

Русской походкой,

В жизни такая же,

Как и на фотках.

Накину шубу, и вау, вау, вау —

Самая модная фрау-фрау!»

MIA BOYKA — популярная российская исполнительница с запоминающимся тембром голоса, которая любит экспериментировать не только со своей внешностью, но и с музыкальными стилями и жанрами. В послужном списке певицы — коллаборации с такими известными артистами, как Сергей Лазарев и Михаил Шуфутинский.