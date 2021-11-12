Радио «Орфей» приглашает на концерт духовной музыки

12 ноября 2021 года в рамках цикла «Классика без купюр», посвящённого 30-летию радио «Орфей», на медиаплатформе video.orpheus.ru состоится трансляция концерта «Духовная музыка Николая Голованова».

Около двух десятков лет, в самые непростые для страны годы, Николай Голованов руководил оркестром Большого театра и, будучи глубоко верующим человеком, писал «в стол» духовную музыку, без какой-либо надежды услышать её исполнение. Творческое наследие Николая Голованова долгие годы пребывало в забвении и стало доступно слушателям во многом благодаря проекту радио «Орфей» «Возрождаем наследие русских композиторов».

Трансляцию программы можно посмотреть, не выходя из дома, на медиаплатформе Orpheus.ru в разделе «Видео». Произведения композитора прозвучат в исполнении двух прославленных коллективов – Академического Большого хора «Мастера хорового пения» и Академического хора русской песни.

Начало прямой трансляции в 20.00.

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