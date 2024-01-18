«Зодчие» спели про «День Рождения»

В день рождения лидера коллектива и основателя группы «Зодчие» Юрия Давыдова музыканту выпускают позитивный трек с одноименным названием.

«Есть аккорды, есть и рифмы,

Я по-прежнему в игре.

Радуют любые цифры

Если между ними нет тире», – поёт Юрий Давыдов.