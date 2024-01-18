«Зодчие» спели про «День Рождения»

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день рождения - зодчие

В день рождения лидера коллектива и основателя группы «Зодчие» Юрия Давыдова музыканту выпускают позитивный трек с одноименным названием.

«Есть аккорды, есть и рифмы,
Я по-прежнему в игре.
Радуют любые цифры
Если между ними нет тире», – поёт Юрий Давыдов.

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