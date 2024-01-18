«Зодчие» спели про «День Рождения»

В день рождения лидера коллектива и основателя группы «Зодчие» Юрия Давыдова музыканту выпускают позитивный трек с одноименным названием.
«Есть аккорды, есть и рифмы,
Я по-прежнему в игре.
Радуют любые цифры
Если между ними нет тире», – поёт Юрий Давыдов.
Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).
С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.