РЫБИНСК: IX Международный технологический форум «Инновации. Технологии. Производство»

Международный технологический форум «Инновации. Технологии. Производство» проводится в Рыбинске с 2014 года. Организаторами выступают Объединенная двигателестроительная корпорация, «ОДК-Сатурн», Правительство Ярославской области, администрация городского округа Рыбинск, Рыбинский государственный авиационный технический университет (РГАТУ) имени П.А. Соловьева. Основная тема Форума – сотрудничество высокотехнологичного бизнеса и вузов: путь к развитию.

Модераторами главной секции «Передовые инженерные школы – новый этап в развитии кооперации технологического бизнеса и университетов» стали генеральный директор CUSTIS Владимир Рахтеенко и директор по науке технологиям и образованию Фонда Сколково Александр Фертман.

Передовые инженерные школы — проект Министерства образования России, который призван подготовить технологический «спецназ» для прорыва в области высокоточного производства. На форуме обсуждали, как реализовать программу на базе вузов региона.

Один из вопросов главной секции «В чем исключительность и ценность ПИШ в отличие от других программ развития»?

Ниже - ответы участников:

Вячеслав Вавилов, директор передовой инженерной школы «Моторы будущего»:

«Появятся университеты, которые будут подобны корпорациям, а продуктами их будут изделия и специалисты, которые по факту продукты со своим жизненным циклом, который когда-то заканчивается и нужно будет выпускать нового специалиста».

Анна Щербина, проректор по науке РХТУ им. Д.И. Менделеева:

«Для меня в этом несколько ценностей – это, безусловно, опыт, причем дорогостоящий, и чем больше мы распространяем опыт ПИШ как таковых на другие университеты, тем больше они видят кейсов, возможных к применению у себя, а это изменения ландшафта всего образования, науки и кооперации с индустрией. Также это новые подходы к формированию команд».

Иван Зубко, директор ПИШ ПНИПУ:

«Для меня это появление сложных коммуникаций между университетами и индустрией, повышение доверия индустрии к университетам. Появление промежуточных инновационных компаний, которые могли бы соединять технологии, которые нужны предприятиям, и разработки, которые ведутся в университетах».

Юрий Равикович, проректор по научной работе НИУ МАИ:

«Мы стоим на пороге некой новой трансформации в отношении организации учебного процесса, у нас, наверное, будет инженер от 4 до 5 лет в зависимости от профиля, затем магистратура и аспирантура. У себя мы сохранили подготовку и пять с половиной лет, и бакалавр-магистр (4 и 6)».

Глеб Туричин, ректор СПбМГТУ:

«Ценность ПИШ в результате – а это подготовка качественного инженера. Как только ПИШ станет НИОКР - продукто-ориентированным, будет вред. Ценность ПИШ - новое качество кооперации университетов с промышленностью. Мы уже умеем партнериться с индустрией, но ПИШ - это первый раз, когда промышленность вложится в учебный процесс подготовки и создания инженера, а не только в продукт как продукт».

Алексей Боровков, проректор по цифровой трансформации СПбПУ Петра Великого:

«Устойчивое динамичное развитие сотрудничества между ПИШ и высокотехнологическими партнерами ПИШ по всему спектру – НИОКР, магистратура, ДПО. То, что мы развиваем десятилетиями, наконец, пять лет назад было признано на разных уровнях как практика и теперь начинает работать по всей стране».

Также в ходе форума состоялась церемония торжественного подписания Соглашения о присвоении статуса Участника Консорциума индивидуальных образовательных траекторий (ИОТ-Консорциума) между Ярославским государственным техническим университетом в лице ректора Елены Степановой и Консорциумом индивидуальных образовательных траекторий (ИОТ-консорциум) в лице Председателя Совета Консорциума, генерального директора CUSTIS Владимира Рахтеенко.

Елена Степанова, ректор ЯГТУ:

«Форум — это обмен опытом и знаниями. Это возможность в одном месте, в одно время выстроить нужные коммуникации. Соответственно те, кто едут сюда, понимают, какой спектр своих вопросов и переговоров можно решить прямо на форуме. Наше соглашение как раз стало примером такого сотрудничества».

ЯГТУ с 2022 года внедряет индивидуальные траектории в процесс обучения своих студентов, что помогает им выбирать и получать дополнительные курсы или программы и выстраивать личные образовательные треки.

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