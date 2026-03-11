Какие музыкальные клипы чаще всего смотрят

РАСПРОДАЖА

Сервис «КИОН Музыка» оценил взаимодействия аудитории с каталогом музыкальных клипов, появившимся в сентябре прошлого года. Наибольшее число самых популярных музыкальных роликов было выпущено в 20-е годы, за ними – 00-е и 10-е. Видео на трек «Холодно» от Chris Yank – лидер исследуемой части контента. Самая высокая частота смотрения у публики старше 55 лет, которые предпочитают визуальный ряд к фолк-хиту Татьяны Куртуковой «Матушка». В целом русскоязычные клипы в 5 раз опережают иностранный сегмент по оказанному вниманию от пользователей. 

В сентябре прошлого года «КИОН Музыка» запустила новую функцию – просмотр клипов на песни артистов на сайте и в приложении сервиса. Спустя шесть месяцев с открытия видеокаталога стриминг проанализировал взаимодействия аудитории с этим разделом. При сравнении последнего месяца с первым в исследуемом периоде (11.02.-08.03.2026 г. к 11.09.-11.10.2025 г.) наблюдается рост интереса публики на 21%. Чаще всего пользователи предпочитают современные клипы 20-х годов, а ролики 2021 года приковали к себе больше всего внимания из топа самого востребованного контента. Второе место среди эпох поделили между собой 00-е и 10-е. Бронза досталась также двум десятилетиям: 90-м и 80-м. Относительно страны производства в фаворе видео на русскоязычные синглы. Они в 5 раз опережают иностранный сегмент.  

Рейтинг самых популярных клипов за период с 11 сентября 2025 года по 8 марта 2026 года открывает видео на романтическую композицию «Холодно» от Chris Yank. Далее – ANNA ASTI и «По барам». Третья строчка за фолк-хитом «Матушка» от Татьяны Куртуковой. За ней идет коллаборация Кати Лель и NLO, итогом которой стала песня «Тони». Пятая позиция у зажигательного трека «Не пускайте танцевать» от Timran, ZELL, Batrai, Aslai. Zivert с Life и рэпер Канги с «Эйя» на шестом и седьмом месте соответственно. Следом – танцевальный сингл «По ресторанам» авторства Руслана Набиева, DJ Fat Maxx и A-Sen. Sting, ставший современным классиком, подаривший слушателям песню Shape Of My Heart на предпоследнем месте в топ-10, а закрывает его дуэт исполнителей Natan и Ирины Дубцовой с песней под названием «Давай обнимемся в последний раз». 

Мужчины в два раза чаще предпочитают проводить досуг за клипами, но при этом плотность смотрения (соотношение взаимодействий с роликами к числу пользователей) у них почти одинаковая с женщинами. Наивысшую интенсивность вовлечения в видеоконтент демонстрирует аудитория старше 55 лет. Их любимым клипом стало визуальное сопровождение песни «Матушка». За этой категорией расположилась возрастная группа от 35 до 44 лет. После них – публика 45-54 лет.

