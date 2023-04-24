На сцене Белгородской филармонии впервые прозвучит Симфония-концерт для виолончели с оркестром С. Прокофьева

26 апреля в Большом зале Белгородской филармонии состоится концерт Симфонического оркестра под управлением заслуженного деятеля искусств РФ Рашита Нигаматуллина. Солировать будет уже известный белгородской публике лауреат международных конкурсов Александр Рамм (виолончель, Москва).

Впервые на белгородской сцене в исполнении виолончелиста и Симфонического оркестра БГФ прозвучит Симфония-концерт для виолончели с оркестром Сергея Прокофьева. Это последнее крупное произведение композитора, в создании которого принял участие Мстислав Ростропович. Это сочинение высшей сложности, требующее от виолончелиста серьёзной технической подготовки.

Также в программе вечера прозвучит Симфония №5 си-бемоль мажор Ф. Шуберта.

Александр Рамм – один из самых востребованных виолончелистов своего поколения. Его игру отличает техническое совершенство, содержательность, темперамент и хороший вкус. Артист выступает в крупнейших залах мира. Сотрудничал с ведущими оркестрами и знаменитыми дирижерами, в числе которых Владимир Спиваков, Валерий Гергиев, Михаил Юровский, Владимир Федосеев, Владимир Юровский, Александр Лазарев, Юрий Башмет, Валерий Полянский и другие.

Сольные концерты музыканта проходили в Брукнерхаусе в Линце, Nikkei Hall в Токио, Концертгебау в Амстердаме, культурном центре «Метрополитен» в Токио, Концертном зале Мариинского театра, Концертном зале имени П. И. Чайковского. В 2018 году фирма «Мелодия» выпустила сольный диск Рамма с записью всех сюит для виолончели соло Бриттена. Релиз заслужил высокую оценку российских и зарубежных критиков, а также был удостоен премии «Выбор слушателей» от нью-йоркского фонда Violoncello Foundation.

Симфония-концерт для виолончели с оркестром Сергея Прокофьева впервые прозвучала в 1952 году в Большом зале Московской консерватории. Дирижировал Святослав Рихтер. В первый и последний раз в своей жизни.

«Приходило ощущение прорыва куда-то за горизонты музыки будущего, ощущение тревожно и радостно бьющегося пульса иной жизни, хотя новая музыка Прокофьева порой казалась неслыханно дерзкой, сложной, диссонансной, ломающей все каноны виолончельного искусства прежних лет, дающей виолончели голос огромной "концертной" силы и музыкального ораторства» – так вспоминала премьеру журналист и критик Тамара Грум-Гржимайло.

Концерт пройдёт в рамках программы Министерства культуры Российской Федерации «Всероссийские филармонические сезоны».

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