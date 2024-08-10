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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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ДомойМоскваВ Музеях Московского Кремля представили выставку «Серебряные сокровища Омана»

В Музеях Московского Кремля представили выставку «Серебряные сокровища Омана»

editor
By editor
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оман - браслеты для рук

Оман – это серебро и искусство его обработки, это археологические раскопки, мечи, копья, кинжалы дивной чеканки. Отельные шедевры из Национального музея Султаната Оман можно увидеть в самом сердце Москвы.

Хаджар – традиционный оманский кинжал – представлен на экспозиции. Он отделан медью и серебром. Оманские же щиты были отделаны из шкур носорогов, гиппопотама, а также других экзотических животных. Стоит сказать, что щиты были одним из ценных товаров, которые представители Омана импортировали из Занзибара, Восточной Африки и Сомали в XIX-XX веках. Оманцы в древности были прекрасными путешественниками и мореплавателями, а в пути им помогали солнце, луна, звезды и планеты. Позже подобный декор наряду с растительным мы найдем на серебряных изделиях и оружии.

оман - оружие

оман украшение из серебра

Конечно, поговорим и об оманском традиционном костюме. На экспозиции представлено одеяние оманской принцессы из Занзибара Сайиде Сальме бинт Са’ид аль-Буса’иди, матерью которой была черкешенка с юга России по имени Жилфидан. Крошечной принцессе после первых дней её появления на свет подарили широкий серебряный гребень, который был положен ей под спину, дабы сформировать идеально прямую осанку. Позже принцесса ещё не единожды получала подарки из серебра.

Ещё один экземпляр – духи, в том числе и мужские. Оманский ладан был известен ещё в III тысячелетии до н.э. Им торговали с Месопотамией, Египтом, Индией. Флаконы духов, перстни, серебряные ожерелья – всё это можно увидеть в зале Патриаршего дворца до 29 сентября 2024 года.

Марина АБРАМОВА

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