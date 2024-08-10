В Музеях Московского Кремля представили выставку «Серебряные сокровища Омана»

Оман – это серебро и искусство его обработки, это археологические раскопки, мечи, копья, кинжалы дивной чеканки. Отельные шедевры из Национального музея Султаната Оман можно увидеть в самом сердце Москвы.

Хаджар – традиционный оманский кинжал – представлен на экспозиции. Он отделан медью и серебром. Оманские же щиты были отделаны из шкур носорогов, гиппопотама, а также других экзотических животных. Стоит сказать, что щиты были одним из ценных товаров, которые представители Омана импортировали из Занзибара, Восточной Африки и Сомали в XIX-XX веках. Оманцы в древности были прекрасными путешественниками и мореплавателями, а в пути им помогали солнце, луна, звезды и планеты. Позже подобный декор наряду с растительным мы найдем на серебряных изделиях и оружии.

Конечно, поговорим и об оманском традиционном костюме. На экспозиции представлено одеяние оманской принцессы из Занзибара Сайиде Сальме бинт Са’ид аль-Буса’иди, матерью которой была черкешенка с юга России по имени Жилфидан. Крошечной принцессе после первых дней её появления на свет подарили широкий серебряный гребень, который был положен ей под спину, дабы сформировать идеально прямую осанку. Позже принцесса ещё не единожды получала подарки из серебра.

Ещё один экземпляр – духи, в том числе и мужские. Оманский ладан был известен ещё в III тысячелетии до н.э. Им торговали с Месопотамией, Египтом, Индией. Флаконы духов, перстни, серебряные ожерелья – всё это можно увидеть в зале Патриаршего дворца до 29 сентября 2024 года.

Марина АБРАМОВА